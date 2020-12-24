Новые правила ведения учета доходов и расходов ФЛП в 2021

С 1 января 2021 года для физических лиц – предпринимателей меняется порядок ведения учета доходов и расходов.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Житомирской области.
Новые правила:
Что еще нового: с 1 января 2021 года отменено требование для плательщиков единого налога по регистрации Книги в налоговых органах. При этом, плательщикам не нужно подавать никаких заявлений или уведомлений в контролирующий орган об отмене регистрации книг, которые были зарегистрированы в 2020 году.
Также при ведении учета в произвольной форме плательщики единого налога вправе применять любой способ учета доходов: это могут быть записи в любом произвольном реестре – бумажной тетради, журнале или в электронной таблице в файле Excel. В частности, можно и продолжать вести Книгу учета доходов (для плательщиков единого налога I, II и III групп, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость) и Книгу учета доходов и расходов (для плательщиков единого налога III группы, которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость).
Возможность вести учет доходов и расходов в электронной форме через Электронный кабинет для физлиц на общей системе налогообложения и физлиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, будет введена ГНС после утверждения Минфином типовых форм, по которым будет производиться учет доходов и расходов такими налогоплательщиками. На данный момент такой сервис еще не введен.
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