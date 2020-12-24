Новые правила ведения учета доходов и расходов ФЛП в 2021

С 1 января 2021 года для физических лиц – предпринимателей меняется порядок ведения учета доходов и расходов.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Житомирской области.

Новые правила:

ФЛП ы на общей системе налогообложения и физлица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, обязаны будут вести учет доходов и расходов по установленной форме в бумажном и/или электронном виде, в том числе через Электронный кабинет. На сегодня и до момента утверждения новой формы остается в силе действующая Книга учета доходов и расходов;

ФЛП – плательщики единого налога I и II групп и плательщики единого налога III группы, которые не являются плательщиками НДС , будут иметь право вести учет в произвольной форме как в бумажном, так и в электронном виде путем помесячного отражения полученных доходов;

ФЛП – плательщики единого налога III группы, которые являются плательщиками НДС , смогут вести учет в произвольной форме как в бумажном, так и в электронном виде путем помесячного отражения доходов и расходов.

Что еще нового: с 1 января 2021 года отменено требование для плательщиков единого налога по регистрации Книги в налоговых органах. При этом, плательщикам не нужно подавать никаких заявлений или уведомлений в контролирующий орган об отмене регистрации книг, которые были зарегистрированы в 2020 году.

Также при ведении учета в произвольной форме плательщики единого налога вправе применять любой способ учета доходов: это могут быть записи в любом произвольном реестре – бумажной тетради, журнале или в электронной таблице в файле Excel. В частности, можно и продолжать вести Книгу учета доходов (для плательщиков единого налога I, II и III групп, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость) и Книгу учета доходов и расходов (для плательщиков единого налога III группы, которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость).

Возможность вести учет доходов и расходов в электронной форме через Электронный кабинет для физлиц на общей системе налогообложения и физлиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, будет введена ГНС после утверждения Минфином типовых форм, по которым будет производиться учет доходов и расходов такими налогоплательщиками. На данный момент такой сервис еще не введен.

Справка Finance.ua:

Необеспечение налогоплательщиком хранения первичных документов, учетных и других регистров, бухгалтерской и статистической отчетности, других документов по вопросам начисления и уплаты налогов и сборов в течение установленных статьей 44 Налогового кодекса сроков их хранения и/или непредоставление налогоплательщиком контролирующим органам оригиналов документов (кроме документов, полученных из Единого реестра налоговых накладных) или их копий при ведении налогового контроля в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, влечет наложение штрафа в размере 1020 гривен.