Украинских заробитчан заставят платить налоги: кому и сколько придется отдать

Украинские заробитчане ежегодно переводят в страну миллиарды заработанных за рубежом долларов. Чаще всего с этих сумм не платят налоги, а доходы не декларируют.
Глава налоговой несколько дней назад заявил: украинцы, которые работают за рубежом, должны также платить налоги, как и те, кто работает внутри страны, пишет Обозреватель.
Какие налоги должны платить заробитчане:
Сколько платят и почему так мало:
Не платят государству и некоторые заробитчане в Польше. Так, как рассказал экс-министр соцполитики Андрей Рева, у западного соседа официально работает один миллион человек и нелегально – около двух миллионов. “Массовой миграции сейчас просто нет. Те, кто находится в Польше, легализуются. Особенно на фоне рассказов Шмыгаля, что пенсий через 15 лет не будет”, – объясняет Рева.
Чтобы исправить ситуацию, Любченко предлагает по требованию налоговиков раскрывать банковскую тайну. Мол, такая практика есть во многих странах Европы. Чиновники могут получить информацию о состоянии счетов украинцев за рубежом, но в родной стране – нет.
Мнения о том, стоит ли раскрывать банковскую тайну, расходятся. Часть экспертов считает, что такая идея может быть опасной. Мол, государство не самый надежный распорядитель информации, и если банки будут вынуждены предоставлять данные, вероятно, эти данные смогут использовать против добросовестных украинцев.
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