0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Украинских заробитчан заставят платить налоги: кому и сколько придется отдать

Украинских заробитчан заставят платить налоги: кому и сколько придется отдать

Украинские заробитчане ежегодно переводят в страну миллиарды заработанных за рубежом долларов. Чаще всего с этих сумм не платят налоги, а доходы не декларируют.

Глава налоговой несколько дней назад заявил: украинцы, которые работают за рубежом, должны также платить налоги, как и те, кто работает внутри страны, пишет Обозреватель.

Какие налоги должны платить заробитчане:

  • украинец, получивший доход за границей, по закону должен, вернувшись домой, пойти в налоговую по месту регистрации, заполнить декларацию и уплатить часть государству;
  • если украинец работает в стране, с которой подписано специальное соглашение, то после приезда в Украину нужно заполнить декларацию и компенсировать только налоговую ставку. Например, в Болгарии подоходный налог составляет 10%. Если с ней подписано специальное соглашение, то в Украине нужно будет доплатить налог в размере 9,5% (в Украине подоходный налог с военным сбором составляет 19,5%).

Сколько платят и почему так мало:

  • заробитчане, приезжая в Украину, должны самостоятельно заполнить декларации, но не делают этого. По словам главы налоговой Алексея Любченко, украинцы перевели в страну $12 млрд, а задекларировали лишь 11 млрд грн.

Не платят государству и некоторые заробитчане в Польше. Так, как рассказал экс-министр соцполитики Андрей Рева, у западного соседа официально работает один миллион человек и нелегально – около двух миллионов. “Массовой миграции сейчас просто нет. Те, кто находится в Польше, легализуются. Особенно на фоне рассказов Шмыгаля, что пенсий через 15 лет не будет”, – объясняет Рева.

Чтобы исправить ситуацию, Любченко предлагает по требованию налоговиков раскрывать банковскую тайну. Мол, такая практика есть во многих странах Европы. Чиновники могут получить информацию о состоянии счетов украинцев за рубежом, но в родной стране – нет.

Мнения о том, стоит ли раскрывать банковскую тайну, расходятся. Часть экспертов считает, что такая идея может быть опасной. Мол, государство не самый надежный распорядитель информации, и если банки будут вынуждены предоставлять данные, вероятно, эти данные смогут использовать против добросовестных украинцев.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.