Украинских заробитчан заставят платить налоги: кому и сколько придется отдать

Украинские заробитчане ежегодно переводят в страну миллиарды заработанных за рубежом долларов. Чаще всего с этих сумм не платят налоги, а доходы не декларируют.

Глава налоговой несколько дней назад заявил: украинцы, которые работают за рубежом, должны также платить налоги, как и те, кто работает внутри страны, пишет Обозреватель.

Какие налоги должны платить заробитчане:

украинец, получивший доход за границей, по закону должен, вернувшись домой, пойти в налоговую по месту регистрации, заполнить декларацию и уплатить часть государству;

если украинец работает в стране, с которой подписано специальное соглашение, то после приезда в Украину нужно заполнить декларацию и компенсировать только налоговую ставку. Например, в Болгарии подоходный налог составляет 10%. Если с ней подписано специальное соглашение, то в Украине нужно будет доплатить налог в размере 9,5% (в Украине подоходный налог с военным сбором составляет 19,5%).

Сколько платят и почему так мало:

заробитчане, приезжая в Украину, должны самостоятельно заполнить декларации, но не делают этого. По словам главы налоговой Алексея Любченко, украинцы перевели в страну $12 млрд, а задекларировали лишь 11 млрд грн.

Не платят государству и некоторые заробитчане в Польше. Так, как рассказал экс-министр соцполитики Андрей Рева, у западного соседа официально работает один миллион человек и нелегально – около двух миллионов. “Массовой миграции сейчас просто нет. Те, кто находится в Польше, легализуются. Особенно на фоне рассказов Шмыгаля, что пенсий через 15 лет не будет”, – объясняет Рева.

Чтобы исправить ситуацию, Любченко предлагает по требованию налоговиков раскрывать банковскую тайну. Мол, такая практика есть во многих странах Европы. Чиновники могут получить информацию о состоянии счетов украинцев за рубежом, но в родной стране – нет.

Мнения о том, стоит ли раскрывать банковскую тайну, расходятся. Часть экспертов считает, что такая идея может быть опасной. Мол, государство не самый надежный распорядитель информации, и если банки будут вынуждены предоставлять данные, вероятно, эти данные смогут использовать против добросовестных украинцев.