Минцифры обновило приложение "Дія"

Министерство цифровой трансформации добавил в “Дію” возможность управления набором документов и автоматическую загрузку свидетельства о рождении ребенка.
Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
“Обновили Дію — у нас 2 новых апдейта. Можно управлять стеком своих цифровых документов в приложении. Перемещайте их в удобном порядке — от наиболее используемых до наименее. Функционал доступный в настройках”, – пишет Федоров.
Кроме того, свидетельство о рождении ребёнка больше не нужно добавлять заново при каждой авторизации.
“Загрузите его данные один раз и оно всегда будет подтягиваться автоматично, как и другие документы в приложении”, – добавил чиновник.
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