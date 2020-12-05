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Минцифры обновило приложение "Дія"

Минцифры обновило приложение "Дія"

Министерство цифровой трансформации добавил в “Дію” возможность управления набором документов и автоматическую загрузку свидетельства о рождении ребенка.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

“Обновили Дію — у нас 2 новых апдейта. Можно управлять стеком своих цифровых документов в приложении. Перемещайте их в удобном порядке — от наиболее используемых до наименее. Функционал доступный в настройках”, – пишет Федоров.

Кроме того, свидетельство о рождении ребёнка больше не нужно добавлять заново при каждой авторизации.

“Загрузите его данные один раз и оно всегда будет подтягиваться автоматично, как и другие документы в приложении”, – добавил чиновник.

Справка Finance.ua:

  • С 1 декабря во время кассовых операций Национальный банк разрешил банкам принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дія».
  • В мобильном приложении Дія 2.0 доступна функция шеринга – возможность делиться цифровыми копиями документов. Так, родители ребенка смогут не носить с собой бумажную версию свидетельства о рождении. А при необходимости шерить цифровую копию документа.
  • Минцифры подготовило постановление о внедрении услуги по прописке для всех категорий населения на портале “Дія” и планирует запустить пилотную версию для ограниченного количества украинцев до конца года.
По материалам Finance.UA
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