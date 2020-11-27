К верификации клиентов через "Дію" присоединятся еще 42 банка - НБУ

С 1 декабря во время кассовых операций Национальный банк разрешил банкам принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дія».
Об этом пишет НБУ FACEBOOK.
По информации Минцифры, возможность шеринга цифровых документов доступна в ПриватБанке, Монобанке и А-Банке.
Сейчас еще 42 банка готовятся к переходу в новый формат взаимодействия с клиентами.
Банки, которые еще не запустили шеринг цифровых документов, могут, как и раньше, запрашивать у клиентов паспорт гражданина в обычной форме (ID-карта или «книжечка»).
Со временем еще больше банков присоединятся к системам Минцифры и настроят свои операционные процессы для приема цифровых документов.
Процесс идентификации должен происходить в соответствии с порядком, определенным нормативно-правовым актом Национального банка по вопросам осуществления банками финансового мониторинга.
Подробно механизм идентификации и верификации с цифровым паспортом в мобильном приложении “Дія” освещен в постановлении Правления Национального банка Украины от 02 октября 2020 года № 138 “Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга”, вступившим в силу с 03 октября 2020 года.
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