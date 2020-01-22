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"Дія": Минцифры планирует до конца года запустить пилот по прописке взрослых

"Дія": Минцифры планирует до конца года запустить пилот по прописке взрослых

Минцифры подготовило постановление о введении услуги по прописке для всех категорий населения на портале “Дія” и планирует запустить пилотную версию для ограниченного количества украинцев до конца года.

Об этом заявил заместитель министра Алексей Выскуб во время онлайн-брифинга.

“5 октября мы презентовали регистрацию места проживания для детей до 14 лет, но эта услуга пока доступна только в Харькове. До конца года мы хотим подключить все города. Эта услуга будет постепенно покрывать Украину в зависимости от реестра территориальных общин к “Дії”. Но у нас есть четкий план, когда мы завершим это подключение, у нас сразу вся страна будет доступна для регистрации места жительства”, – рассказал Выскуб.

По его словам, уже подготовили проект постановления о прописке взрослых.

Выскуб пояснил, что до конца года планируют запустить пилот для ограниченного количества граждан, чья информация о недвижимости есть в определенных реестрах.

Заместитель министра подчеркнул, что это пока будет эксперимент, поскольку предстоит еще урегулировать много вопросов.

“Мы должны принимать актуальную информацию о владельце определенной недвижимости в Реестре имущественных прав, а он, к сожалению, наполнен примерно на 30%. И мы понимаем, что там сразу услуга для всех 100% граждан не заработает, но мы идем по этому пути. Мы должны наполнить этот реестр. Очень много недвижимости не в реестре, это очень плохо также влияет на определенные рейдерские захваты, и здесь мы готовим отдельный перечень по оцифровке архивов БТИ (Бюро технической инвентаризации. – Ред.) для того, чтобы все эти бумажные дела попали в единый реестр и государство владело информацией об этой недвижимости”, – добавил он.

По материалам Економічна Правда
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