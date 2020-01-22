"Дія": Минцифры планирует до конца года запустить пилот по прописке взрослых

Минцифры подготовило постановление о введении услуги по прописке для всех категорий населения на портале “Дія” и планирует запустить пилотную версию для ограниченного количества украинцев до конца года.
Об этом заявил заместитель министра Алексей Выскуб во время онлайн-брифинга.
“5 октября мы презентовали регистрацию места проживания для детей до 14 лет, но эта услуга пока доступна только в Харькове. До конца года мы хотим подключить все города. Эта услуга будет постепенно покрывать Украину в зависимости от реестра территориальных общин к “Дії”. Но у нас есть четкий план, когда мы завершим это подключение, у нас сразу вся страна будет доступна для регистрации места жительства”, – рассказал Выскуб.
По его словам, уже подготовили проект постановления о прописке взрослых.
Выскуб пояснил, что до конца года планируют запустить пилот для ограниченного количества граждан, чья информация о недвижимости есть в определенных реестрах.
Заместитель министра подчеркнул, что это пока будет эксперимент, поскольку предстоит еще урегулировать много вопросов.
“Мы должны принимать актуальную информацию о владельце определенной недвижимости в Реестре имущественных прав, а он, к сожалению, наполнен примерно на 30%. И мы понимаем, что там сразу услуга для всех 100% граждан не заработает, но мы идем по этому пути. Мы должны наполнить этот реестр. Очень много недвижимости не в реестре, это очень плохо также влияет на определенные рейдерские захваты, и здесь мы готовим отдельный перечень по оцифровке архивов БТИ (Бюро технической инвентаризации. – Ред.) для того, чтобы все эти бумажные дела попали в единый реестр и государство владело информацией об этой недвижимости”, – добавил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Депозиты почти полностью ушли в онлайнВчера, 10:00 - 5178 20
Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всехВчера, 11:20 - 21062 8
Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанамВчера, 18:03 - 1540 6
Собственное жилье: большинство украинцев живут на своих квадратных метрах (инфографика)Вчера, 14:02 - 2125 6
Минрегион разъяснил перерасчет платежей за центральное отопление для населения22.01.2020, 15:00 - 1462 1
Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всехВчера, 11:20 - 21062 8
Депозиты почти полностью ушли в онлайнВчера, 10:00 - 5178 20
Собственное жилье: большинство украинцев живут на своих квадратных метрах (инфографика)Вчера, 14:02 - 2125 6
Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанамВчера, 18:03 - 1540 6
5 приоритетов для бизнеса будущегоВчера, 13:57 - 1329
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 604
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1378 17
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1762
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1578 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1778