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Украинцев предупредили о подорожании коммуналки до 30%

Украинцев предупредили о подорожании коммуналки до 30%

В следующем году в Украине подорожает стоимость коммунальных услуг на 20-30%. А общая цифра в платежке увеличится на 300-700 грн, в зависимости от сезона.

Об этом сообщил в Facebook представитель Союза потребителей коммунальных услуг, советник замглавы КГГА Петра Пантелеева Олег Попенко.

“В 2021 году наша платежка в отопительный сезон подорожает на 500-700 грн, или на 30% в месяц. В неотопительный – на 200-300 грн, что равно росту в 20%”, – отметил специалист.

По его словам, рост тарифов на газ уже произошел, а транспортировка подорожала на 100%. Кроме того, в январе почти все водоканалы поднимут на 20% стоимость своих услуг по водоснабжению и водоотведению. Это будет пятый или шестой подъем цены за последние пять лет.

“Также нас ожидает поднятие цены на электроэнергию. Но не для тех, кто платит 1,68, а для тех, кто экономит. Так, вот в Украине сделали так, что все, кто экономит электроэнергию, все, кто старается заплатить вот эти 100 кВт, теперь будет платить больше. Сейчас, получается, нет смысла экономить, потому что нужно будет всем платить 1,68 грн”, – рассказал Попенко.

К тому же он отметил, что это приведет к росту цен на другие ЖКУ. В первую очередь подорожание коснется управляющих компаний, которые обслуживают жилой фонд. В частности, произойдет увеличение стоимости горячей воды. Также ожидается рост цен на теплоснабжение и не только за счет подорожание газа, но и за счет увеличения стоимости на водоснабжение.

“Кстати, по вывозу мусора тарифы не привязаны к основным услугам, но при этом стоимость вывоза мусора в 2021 году тоже вырастет. Потому что на сегодня она даже не покрывает элементарную рентабельность. Призываю, не тратьте деньги на новогодние подарки, потому что вы будете очень удивлены”, – подытожил советник замглавы КГГА.

Справка Finance.ua:

  • С декабря доставка света подорожает на 7 копеек так решил Нацрегулятор. До января еще платим по-старому.
  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обнародовала проекты постановлений об установлении новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2021 год. Стоимость тарифов на воду будет повышена, но при этом она будет зависеть от региона и от конкретного города.

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По материалам УБР
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