Тариф на холодную воду и водоотвод предлагают повысить

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обнародовала проекты постановлений об установлении новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2021 год. Стоимость тарифов на воду будет повышена, но при этом она будет зависеть от региона и от конкретного города.

Об этом пишет 3m2.

Общий рост обещают на уровне 20%, проект постановления по новым тарифам был обнародован 20 ноября 2020 года на сайте Нацрегулятора.

Сейчас точно не известно, будут ли эти тарифы окончательными или вырастут еще. Украинцам обещают изменения в платежках на оплату ЖКХ уже со следующего месяца.

Самая высокая цена за 1 кубометр водоснабжения и водоотвода запланирована в Днепре и Кропивницком, она составит 24,05 грн на водоснабжение и 20,83 грн на водоотвод.

Самая низкая стоимость будет во Львове – для «Львовводоканала» определили стоимость 15,36 грн/7,22 грн за водоснабжение/водоотвод.

Единственный город, для которого в проекте НКРЭКУ не указан тариф – Тернополь.

Справка Finance.ua:

В Украине, согласно нормативам Кабмина, температура в утепленном помещении не должна быть ниже 20 градусов (18 градусов для угловых комнат). Если же в квартире холоднее, то платить за отопление по полной цене не нужно.

Счет за горячую воду есть, воды нет: куда жаловаться.

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