Платить будем больше: какие счета за свет будут с 2021 года

Электроэнергия для населения подорожает. 90 копеек и даже 1,68 грн – слишком низкая цена, убеждены в Минэнерго.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

В среднем украинцы платят за электроэнергию 300-400 гривен, однако встречаются счета побольше – около 2000 гривен.

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“Бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю 1 копейку. Суммарная доставка стоит 1,03 копейки, а средневзвешенная цена 1 киловатт-часа для бытового потребителя последние два месяца составляет 1,04 грн. По сути, оплачивается исключительно поставка”, – рассказал и.о. министра энергетики Украины Юрий Бойко.

С декабря доставка света подорожает на 7 копеек так решил Нацрегулятор. До января еще платим по-старому.

Государственные производители “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” обязаны продавать электроэнергию по низкой цене, определенной Постановлением о возложении специальных обязательств. Это мешает развитию конкуренции и может повлиять на безопасную эксплуатацию электростанций, особенно атомных.

В мае правительство утвердило программу спасения экономики во время коронакризиса. В одном из пунктов отмечалось о цене на киловатты для населения.

“Стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. А подход уже десятилетия один – предприятия платят больше, люди – меньше. И тем, кому государство хочет помочь, должно дать деньги из бюджета, а не забирать их у промышленности” , – заявил Бойко.

В свою очередь эксперт по экономическим вопросам Борис Кушнирук отметил, что если не будет баланса в кросс-субсидировании, можно убить экономику.

Справка Finance.ua:

Новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко считает одним из важных вопросов в секторе пересмотр с 2021 года действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене.

По данным статистического ведомства ЕС, выраженные в евро средние цены на электроэнергию для домохозяйств в первой половине 2020 года были самыми низкими в Болгарии (10,0 евро за 100 кВт/ч), Венгрии (10,3 евро) и Эстонии (12,4 евро), а самыми высокими – в Германии (30,4 евро), Дании (28,3 евро) и Бельгии (27,9 евро).

С 1 декабря, согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ( НКРЭКУ ), повысился тариф на передачу электроэнергии Укрэнерго.

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