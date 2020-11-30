0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 542 0

Платить будем больше: какие счета за свет будут с 2021 года

Платить будем больше: какие счета за свет будут с 2021 года

Электроэнергия для населения подорожает. 90 копеек и даже 1,68 грн – слишком низкая цена, убеждены в Минэнерго.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

В среднем украинцы платят за электроэнергию 300-400 гривен, однако встречаются счета побольше – около 2000 гривен.

Читайте также: Пять советов, как потреблять меньше электричества

“Бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю 1 копейку. Суммарная доставка стоит 1,03 копейки, а средневзвешенная цена 1 киловатт-часа для бытового потребителя последние два месяца составляет 1,04 грн. По сути, оплачивается исключительно поставка”, – рассказал и.о. министра энергетики Украины Юрий Бойко.

С декабря доставка света подорожает на 7 копеек так решил Нацрегулятор. До января еще платим по-старому.

Государственные производители “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” обязаны продавать электроэнергию по низкой цене, определенной Постановлением о возложении специальных обязательств. Это мешает развитию конкуренции и может повлиять на безопасную эксплуатацию электростанций, особенно атомных.

В мае правительство утвердило программу спасения экономики во время коронакризиса. В одном из пунктов отмечалось о цене на киловатты для населения.

“Стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. А подход уже десятилетия один – предприятия платят больше, люди – меньше. И тем, кому государство хочет помочь, должно дать деньги из бюджета, а не забирать их у промышленности” , – заявил Бойко.

В свою очередь эксперт по экономическим вопросам Борис Кушнирук отметил, что если не будет баланса в кросс-субсидировании, можно убить экономику.

Справка Finance.ua:

  • Новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко считает одним из важных вопросов в секторе пересмотр с 2021 года действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене.
  • По данным статистического ведомства ЕС, выраженные в евро средние цены на электроэнергию для домохозяйств в первой половине 2020 года были самыми низкими в Болгарии (10,0 евро за 100 кВт/ч), Венгрии (10,3 евро) и Эстонии (12,4 евро), а самыми высокими – в Германии (30,4 евро), Дании (28,3 евро) и Бельгии (27,9 евро).
  • С 1 декабря, согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысился тариф на передачу электроэнергии Укрэнерго.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:Минэнергетики
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.