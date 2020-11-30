Платить будем больше: какие счета за свет будут с 2021 года

Электроэнергия для населения подорожает. 90 копеек и даже 1,68 грн – слишком низкая цена, убеждены в Минэнерго.
Об этом пишет сайт “Сегодня”.
В среднем украинцы платят за электроэнергию 300-400 гривен, однако встречаются счета побольше – около 2000 гривен.
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“Бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю 1 копейку. Суммарная доставка стоит 1,03 копейки, а средневзвешенная цена 1 киловатт-часа для бытового потребителя последние два месяца составляет 1,04 грн. По сути, оплачивается исключительно поставка”, – рассказал и.о. министра энергетики Украины Юрий Бойко.
С декабря доставка света подорожает на 7 копеек так решил Нацрегулятор. До января еще платим по-старому.
Государственные производители “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” обязаны продавать электроэнергию по низкой цене, определенной Постановлением о возложении специальных обязательств. Это мешает развитию конкуренции и может повлиять на безопасную эксплуатацию электростанций, особенно атомных.
В мае правительство утвердило программу спасения экономики во время коронакризиса. В одном из пунктов отмечалось о цене на киловатты для населения.
“Стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. А подход уже десятилетия один – предприятия платят больше, люди – меньше. И тем, кому государство хочет помочь, должно дать деньги из бюджета, а не забирать их у промышленности” , – заявил Бойко.
В свою очередь эксперт по экономическим вопросам Борис Кушнирук отметил, что если не будет баланса в кросс-субсидировании, можно убить экономику.
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