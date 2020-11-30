Шмыгаль рассказал о "плане Б" на случай паузы с траншем МВФ

У Украины есть “план Б” на случай, если пауза с предоставлением траншей кредита Международного валютного фонда затянется, однако рассчитывает на объявление даты приезда миссии Фонда уже в этом году.

Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью Корреспонденту.

По его словам, текущая ситуация позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства проводятся без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% – выполняются с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года выполнен.

“Налоговая служба уже выполнила годовой план по поступлению, таможня пока отстает по плановым поступлениями. Для этого есть веские причины. Нам не с первого раза удалось сменить менеджмент таможни, чтобы убрать злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе”, – говорит премьер.

Коснувшись темы альтернативных источников поступления денег, которые могут компенсировать расходы бюджета 2020 года, Шмыгаль отметил, что это традиционные источники, которыми пользовалась Украина все годы независимости – рынок внешних и внутренних заимствований.

“У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ”, – подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что если знать дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) – это вполне рабочий инструмент.

“Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода. Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем – около 1 млрд долларов”, – пояснил премьер.

Напомним, ранее заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова рассказала, что Украина не получит транш Международного валютного фонда в 2020 году, поскольку все необходимые процедуры физически не могут быть завершены за такой короткий период времени.

Справка Finance.ua:

Международный валютный фонд не рассматривает выделение Украине чрезвычайного финансирования.

Украина получит онлайн-миссию МВФ , как только будет решен вопрос принятия госбюджета на 2021 год, а также выхода из конституционного кризиса.

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