Названа средняя стоимость 1 га сельхозземель после запуска рынка

Стартовая цена 1 га сельскохозяйственных земель после запуска рынка земли может составить около 50-60 тысяч гривен.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью “Агробизнес Сегодня”.
“Это частная земля, поэтому государство регулирует, что минимально должно быть 28 тысяч гривен (за 1 га. – Ред.)… Мы считаем, что в среднем стартовая стоимость будет в районе 50-60 тысяч гривен за гектар”, – сказал Высоцкий.
Он уточнил, что, согласно опросам, пока что не более 5-7% собственников земли готовы продавать свои участки. При этом он добавил, что стоимость земли будет расти, в связи с чем призвал владельцев не продавать свои участки в первые годы после запуска земельного рынка.
“Мифа нет, что кто-то купит. Если собственник не хочет продавать, то он может не продавать. Если собственник хочет продать, но не хочет арендатору, тогда фактически ему надо найти покупателя, который готов заплатить больше, чем арендатор. При таких условиях он может продавать другому. Но просто не продавать арендатору из-за, условно, нежелания – нельзя, чтобы не создать “шахматку”, какие-то спекуляции, рейдерство”, – отметил замминистра.
Напомним, что рынок земли в Украине запустят с 1 июля 2021 года с ограничением работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.
Также сообщалось что фермеры боятся остаться без земли. С одной стороны, отмена моратория на продажу с/х земель позволит фермерам выращивать урожай на своих участках, а не арендованных. А с другой — далеко не у всех есть деньги на выкуп наделов. Землю могут перекупить, и тогда негде будет работать.
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