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В "Слуге народа" объяснили, от чего будет зависеть налог на землю

В "Слуге народа" объяснили, от чего будет зависеть налог на землю

В “Слуге народа” объяснили, от чего будет зависеть налог на землю – от стоимости или прибыли?

Соответствующее сообщение, в котором дала объяснения народный депутат, заместитель главы фракции “Слуга Народа” Евгения Кравчук, было опубликовано в Facebook.

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“Этот налог не касается людей, которые просто ведут домашнее хозяйство на своей земле. Менее 1 га — налог не уплачивается. А обычно именно такую площадь можно обработать самостоятельно. Все, что больше, предназначено уже для товарного производства, для продажи — поэтому, конечно, налоги должны платиться.”, – пояснила Кравчук.

Отмечается, что данный налог не является чем-то новым, а именно суммой, сведенной из минимальных налогов, которые нужно платить с гектара. Евгения Кравчук озвучила, что данная сумма составит примерно 1215 грн в год с гектара.

“Этот налог не является чем-то новым, это просто сумма, сведенная из минимальных налогов, которые нужно платить с гектара. И это примерно 1215 грн в год с га. Большинство фермеров, аграриев, которые работают “в белую”, они уже платят и ничего дополнительно платить не будут. Очень важно, этот налог идет в местные бюджеты, в бюджеты объединенных территориальных общин. И средства будут использованы на нужды общины”, – пояснили в “Слуге народа”.

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По материалам znaj.ua
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