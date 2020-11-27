В Украине усилили защиту безработных и работодателей на время карантина

Верховная Рада усилила защиту безработных, работников и работодателей на время карантина.
Депутаты одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №3486 “Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)”, передает РБК.
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За документ проголосовали 287 нардепов.
Что предполагается. Закон предлагает оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и крупным.
В документе уточнили, что речь идет не только о карантине, установленном правительством в связи с коронавирусом, но и о других карантинах.
Сроки. В законе прописаны сроки, в которые работодатели сообщают центру занятости о запланированном массовом высвобождении работников не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие.
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