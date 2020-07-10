Рада одобрила законопроект о расширении пособия по безработице

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Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3486 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
Что предлагают законопроектом:
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