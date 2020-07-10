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Рада одобрила законопроект о расширении пособия по безработице

Рада одобрила законопроект о расширении пособия по безработице

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3486 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Что предлагают законопроектом:

  • компенсировать работодателю фактические расходы на оплату труда лица с инвалидностью в течение 1 года при условии трудоустройства на срок не менее 2 лет по направлению государственной службы занятости;
  • предоставлять дотации работодателю на трудоустройство молодежи, которая получила высшее или профессиональное (начальное профессиональное) образование и впервые принимается на работу в течение 6 месяцев при условии трудоустройства на срок не менее 2 лет по направлению государственной службы занятости;
  • субъектам малого предпринимательства компенсировать фактические расходы в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство безработных на новые рабочие места в любых видах экономической деятельности, а не только в приоритетных;
  • предусмотреть возможность предоставления ваучера для поддержания конкурентоспособности на рынке труда всем лицам с инвалидностью, а не только из числа участников антитеррористической операции или операции объединенных сил;
  • оставить в качестве основания для получения пособия по частичной безработице принятие работодателем мер по профилактике и предупреждению распространения эпидемии, а не только остановки производства и продолжительности рабочего времени на период карантина;
  • отменить необходимость представления работодателями справки об уплате ЕСВ за последние шесть месяцев, необходимой для получения пособия по частичной безработице на период карантина, поскольку информацию об уплате ЕСВ центры занятости могут получать самостоятельно в порядке обмена информацией между налоговыми органами, Пенсионным фондом и фондами социального страхования.

Справка Finacne.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий господдержку малого и среднего бизнеса ввиду ограничений, возникших в связи с пандемией COVID-19.
  • В Государственной службе занятости безработных предупредили об ответственности за незаконный доход.
По материалам Finance.UA
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