Ипотечные ставки в Украине должны снизиться до 8% - Парцхаладзе

Строительная отрасль Украины нуждается в прозрачных «правилах игры», которые должны быть понятными для всех участников – для покупателей, строителей и налоговой. Права кредиторов при этом должны быть защищены, а ипотечные ставки — снижены до 8%.
Такое заявление в ходе форума «Жилищное строительство как инструмент поддержки экономики Украины: налогообложение или ипотека» озвучил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.
По словам Льва Парцхаладзе, еще в марте текущего года ипотечная ставка в Украине составляла 18-24%, а уже в сентябре упала ниже 13%. Тем не менее, отмечает президент КБУ, страна нуждается в снижении ипотечной ставки до 8-10%.
Стоит отметить, что участники форума «Жилищное строительство как инструмент поддержки экономики Украины: налогообложение или ипотека» определили ключевые механизмы и инструменты, необходимые для запуска успешной ипотеки в Украине.
По словам Парцхаладзе, речь идет о снижении первичного ипотечного взноса до 10% (сейчас 25%), обеспечении защиты прав кредиторов и учете при предоставлении ипотеки дохода всех членов семьи.
Отметим также, что, по данным Госстата, в январе-октябре 2020 года показатели строительной отрасли Украины выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. При этом объем выполненных строительных работ за 10 месяцев составил 140,9 млрд гривен.
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