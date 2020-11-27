Ипотечные ставки в Украине должны снизиться до 8% - Парцхаладзе

Строительная отрасль Украины нуждается в прозрачных «правилах игры», которые должны быть понятными для всех участников – для покупателей, строителей и налоговой. Права кредиторов при этом должны быть защищены, а ипотечные ставки — снижены до 8%.

Такое заявление в ходе форума «Жилищное строительство как инструмент поддержки экономики Украины: налогообложение или ипотека» озвучил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

По словам Льва Парцхаладзе, еще в марте текущего года ипотечная ставка в Украине составляла 18-24%, а уже в сентябре упала ниже 13%. Тем не менее, отмечает президент КБУ, страна нуждается в снижении ипотечной ставки до 8-10%.

Стоит отметить, что участники форума «Жилищное строительство как инструмент поддержки экономики Украины: налогообложение или ипотека» определили ключевые механизмы и инструменты, необходимые для запуска успешной ипотеки в Украине.

По словам Парцхаладзе, речь идет о снижении первичного ипотечного взноса до 10% (сейчас 25%), обеспечении защиты прав кредиторов и учете при предоставлении ипотеки дохода всех членов семьи.

Реклама

Отметим также, что, по данным Госстата, в январе-октябре 2020 года показатели строительной отрасли Украины выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. При этом объем выполненных строительных работ за 10 месяцев составил 140,9 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров поручил Министерству финансов обеспечить создание ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» для запуска доступного ипотечного кредитования населения.