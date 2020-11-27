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Ипотечные ставки в Украине должны снизиться до 8% - Парцхаладзе

Ипотечные ставки в Украине должны снизиться до 8% - Парцхаладзе

Строительная отрасль Украины нуждается в прозрачных «правилах игры», которые должны быть понятными для всех участников – для покупателей, строителей и налоговой. Права кредиторов при этом должны быть защищены, а ипотечные ставки — снижены до 8%.

Такое заявление в ходе форума «Жилищное строительство как инструмент поддержки экономики Украины: налогообложение или ипотека» озвучил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

По словам Льва Парцхаладзе, еще в марте текущего года ипотечная ставка в Украине составляла 18-24%, а уже в сентябре упала ниже 13%. Тем не менее, отмечает президент КБУ, страна нуждается в снижении ипотечной ставки до 8-10%.

Стоит отметить, что участники форума «Жилищное строительство как инструмент поддержки экономики Украины: налогообложение или ипотека» определили ключевые механизмы и инструменты, необходимые для запуска успешной ипотеки в Украине.

По словам Парцхаладзе, речь идет о снижении первичного ипотечного взноса до 10% (сейчас 25%), обеспечении защиты прав кредиторов и учете при предоставлении ипотеки дохода всех членов семьи.

Отметим также, что, по данным Госстата, в январе-октябре 2020 года показатели строительной отрасли Украины выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. При этом объем выполненных строительных работ за 10 месяцев составил 140,9 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров поручил Министерству финансов обеспечить создание ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» для запуска доступного ипотечного кредитования населения.
  • Ослабление карантина способствовало возобновлению кредитования в украинских банках в третьем квартале 2020 года. Спрос на ипотеку показал наибольший рост с 2013 года. Также для ипотеки был зафиксирован самый высокий уровень одобрения заявок за последние семь лет.

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По материалам Maanimo.com
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