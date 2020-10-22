Спрос на ипотеку показал крупнейший рост с 2013 года, - НБУ

Ослабление карантина способствовало восстановлению кредитования в украинских банках в третьем квартале 2020 года.
Об этом свидетельствует опрос Национального банка Украины, проведенный среди украинских банков.
Повышение спроса на кредиты отмечалось как среди населения, так и среди представителей бизнеса. Во многом этому способствовало снижение ставок по кредитам. 74% опрошенных банков отметили смягчение ценовых условий по одобренным кредитам.
Спрос на ипотеку показал самый большой рост с 2013 года. Также для ипотеки был зафиксирован самый высокий уровень одобрения заявок за последние семь лет. Нацбанк связывает это со снижением ставок по ипотечным кредитам, о котором банки заявляют уже четыре квартала подряд.
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Среди малого и среднего бизнеса вырос спрос на краткосрочные кредиты и гривневые займы. Спрос стимулировала реструктуризация долгов и потребность бизнеса в оборотном капитале и инвестициях.
НБУ отмечает, что в третьем квартале банки несколько ослабили требования к заемщикам из-за конкуренции с другими финучреждениями (в том числе – небанковскими). При этом в крупных банках наоборот стали более жесткими требования по ипотеке.
На следующие 12 месяцев 80% банков ожидают рост кредитного портфеля. Оценки роста объемов кредитования вышли на докризисный уровень. Банки ожидают рост объемов депозитов населения и бизнеса. Также все меньше учреждений прогнозируют отток депозитов.
Опрос НБУ проводился с 17 сентября по 8 октября 2020 года среди 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 90%.
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