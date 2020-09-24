Ипотека под 10%: с какими затратами покупатели сталкиваются на самом деле

В июле стартовала государственная программа доступного ипотечного кредитования под 10%. Национальный банк предложил правительству ввести частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке, так как займы под 10% банки предлагают единицам.

В государственном банке клиентам рассказывают, что минимальный процент по кредиту – 13,99% для новостроек. На вторичном рынке – 9,99% устанавливаются только на первые полгода, а начиная с 7-го месяца платить нужно 15%.

“Со снижением учетной ставки, к сожалению, подросла ставка резервирования. На определенную сумму, на которую банк выдает средства в кредит, он должен создать резервы. И эта ставка резервирования теперь 11 процентов”, – объясняет основательница и глава украинского клуба недвижимости Ольга Соловей в комментарии для “Сегодня”.

Застройщики, как и банки, тоже не почувствовали изменений.

“На продажу наших ЖК пока ипотека не повлияла. Потому что она пока адресная – только для военнослужащих, работников правоохранительных органов. На свободном рынке этой ипотеки еще нет”, – констатирует основатель компании-застройщика Игорь Никонов.

Кроме процентов за пользование кредитом, нужно застраховать свою жизнь и жилье. Некоторые банки берут дополнительную комиссию за оформление кредита.

Если нет первоначального взноса от 20%, то ипотеки не будет. Уменьшить его до 10% можно, только предоставив в залог еще одну квартиру.

“Предварительно принято положительное решение на стоимость недвижимости в миллион гривен. Вам необходимо будет внести аванс 50 процентов, то есть 500 тысяч гривен”, – говорят в банке.

В Нацбанке утверждают, что такая ситуация абсолютно стандартная.

“Да, это действительно является обычной ситуацией на рынке ипотеки пока. Именно тогда банк может предложить низкую и достаточно приятную процентную ставку. Следует понимать, что очень благоприятные ставки по ипотеке – 10-11-12 процентов – банки предлагают для отдельной категории заемщиков. Это наиболее лояльные клиенты банков с проверенной и хорошей кредитной историей”, – объясняет главный экономист управления анализа системных рисков Департамента финансовой стабильности НБУ Елена Шмигель.

Следует обратить внимание, что кроме процентной ставки по кредиту, на заемщика ложится бремя дополнительных платежей за страхование, оценку имущества и юридическое сопровождение.

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