Правительство поручило создать компанию для запуска ипотеки под 5-7%

Кабинет министров поручил Министерству финансов обеспечить создание ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» для запуска доступного ипотечного кредитования населения.
Об этом говорится в правительственном постановлении №1115 от 16 ноября 2020 года.
Цель создания. «Украинская финансовая жилищная компания» создается с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем и рефинансирования ипотечных кредитов.
Чем будет заниматься компания. Предоставлять услуги финансового лизинга по объектам недвижимости, выдавать кредиты финансовым учреждениям для финансирования ипотеки для населения.
Постановлением также утвержден Порядок использования средств государственного бюджета, предусмотренных для пополнения уставного капитала этого акционерного общества.
Процентные ставки. В рамках этих механизмов Кабмин готовит программу льготной ипотеки со ставками от 5% до 7% годовых на срок от 60 месяцев (5 лет) до 240 месяцев (20 лет). При этом низкие ставки будут фиксированными на протяжении всего срока действия кредитного договора.
Первый взнос по этим кредитам составит не менее 20%. Предусмотрены определенные требования к жилью и ограничение по площади: на одного человека не более 52 кв. метров. Речь идет, в первую очередь, о первичном рынке жилья.
Программа также предусматривает второе направление – финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Указанное направление финансирования будет нацелен на сохранение рабочих мест, содействие в обеспечении жильем военных, полицейских и других служащих.
В целом, на первом этапе предполагается предоставить 12,5 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 18,8 тыс. квартир в финансовый лизинг. В дальнейшем Минфин будет развивать эти программы и искать дополнительные источники финансирования для их расширения.
Создать специальную компанию для запуска механизма доступной ипотеки и начать старт соответствующих программ планируется к концу 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы перебегают от газсбытов к НафтогазуВчера, 11:15 - 4595 28
Шмыгаль представил "5 цифровых решений" для борьбы с пандемией в УкраинеВчера, 14:01 - 1212 19
В Верховной Раде внесли изменения в законопроект о кассовых аппаратахВчера, 10:15 - 2341 10
В Минфине рассказали, как предлагают изменить "налог на роскошь" (инфографика)Вчера, 15:01 - 2870 7
Сколько украинцев получают зарплату в 25 тысяч гривен - данные ГосстатаВчера, 17:00 - 3466 5
ПриватБанк запустил бесплатные спецпакеты для ІТ-шниковВчера, 11:00 - 4879 2
Украинцы перебегают от газсбытов к НафтогазуВчера, 11:15 - 4595 28
Сколько украинцев получают зарплату в 25 тысяч гривен - данные ГосстатаВчера, 17:00 - 3466 5
Сколько стоят "однушки" на вторичке по Украине (инфографика)Вчера, 13:05 - 3061 4
В Минфине рассказали, как предлагают изменить "налог на роскошь" (инфографика)Вчера, 15:01 - 2870 7
SpaceX запустила регулярный маршрут в космосПозавчера, 12:10 - 408
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 2640 15
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 788
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1542
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 2030 10