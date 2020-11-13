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Правительство поручило создать компанию для запуска ипотеки под 5-7%

Правительство поручило создать компанию для запуска ипотеки под 5-7%

Кабинет министров поручил Министерству финансов обеспечить создание ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» для запуска доступного ипотечного кредитования населения.

Об этом говорится в правительственном постановлении №1115 от 16 ноября 2020 года.

Цель создания. «Украинская финансовая жилищная компания» создается с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем и рефинансирования ипотечных кредитов.

Чем будет заниматься компания. Предоставлять услуги финансового лизинга по объектам недвижимости, выдавать кредиты финансовым учреждениям для финансирования ипотеки для населения.

Постановлением также утвержден Порядок использования средств государственного бюджета, предусмотренных для пополнения уставного капитала этого акционерного общества.

Процентные ставки. В рамках этих механизмов Кабмин готовит программу льготной ипотеки со ставками от 5% до 7% годовых на срок от 60 месяцев (5 лет) до 240 месяцев (20 лет). При этом низкие ставки будут фиксированными на протяжении всего срока действия кредитного договора.

Первый взнос по этим кредитам составит не менее 20%. Предусмотрены определенные требования к жилью и ограничение по площади: на одного человека не более 52 кв. метров. Речь идет, в первую очередь, о первичном рынке жилья.

Программа также предусматривает второе направление – финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Указанное направление финансирования будет нацелен на сохранение рабочих мест, содействие в обеспечении жильем военных, полицейских и других служащих.

В целом, на первом этапе предполагается предоставить 12,5 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 18,8 тыс. квартир в финансовый лизинг. В дальнейшем Минфин будет развивать эти программы и искать дополнительные источники финансирования для их расширения.

Создать специальную компанию для запуска механизма доступной ипотеки и начать старт соответствующих программ планируется к концу 2020 года.

Справка Finance.ua:

  • Ослабление карантина способствовало возобновлению кредитования в украинских банках в третьем квартале 2020 года. Спрос на ипотеку показал наибольший рост с 2013 года. Также для ипотеки был зафиксирован самый высокий уровень одобрения заявок за последние семь лет.
  • В июле стартовала государственная программа доступного ипотечного кредитования под 10%. Национальный банк предложил правительству ввести частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке, поскольку ссуды под 10% банки предлагают единицам.

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По материалам Finance.UA
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