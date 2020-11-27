Метро на Виноградарь: уже перенесли инженерные сети (видео)

Работы по строительству двух новых станций метрополитена в направлении Виноградаря продолжаются по графику. И в конце следующего года город планирует открыть новые станции.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Работы происходят на всех шести стройплощадках нового участка метрополитена. Там уже перенесли теплосети и продолжают вынос инженерных сетей из-под участков строительства метрополитена. На улице Межевой разобрали здания станции технического обслуживания, которые мешали строительству. На стройплощадке на пересечении улиц Северо-Сырецкой и Межевой метростроевцы продвинулись существенно – под землю. Здесь работает тоннелепроходческий комплекс, который специалисты назвали «Галиной».
Он уже прошел 425 метров правого перегонного тоннеля в направлении станции метро «Сырец». Как уверяют метростроевцы, работы продолжаются по графику. И в конце следующего года мы планируем открыть две новых станции метро на Виноградарь», – отметил Виталий Кличко.
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