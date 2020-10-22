Метро на Виноградарь: когда и сколько станций будет построено

Первые станции метро на Виноградарь в Киеве будут открыты в декабре 2021 года, а в будущем эту линию метро хотят соединить со станцией Тараса Шевченко.
Об этом рассказала заместитель директора КП “Киевский метрополитен” Наталка Макогон.
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Так, в 2021 году в метро Киева продлят Сырецко-Печерскую линию, запустив в работу станции “Мостицкая” и “Проспект Правды”.
Далее будет построено ответвление на Виноградарь, а после этого – построят станцию Маршала Гречко.
Кроме этого, начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский ранее отмечал, что в метро на Виноградарь в Киеве будут построены еще как минимум 2 станции: “Ивана Выговского” и “Виноградарь”.
Общая протяженность участка составляет почти 7,5 километра, стоимость – более 11 миллиардов гривен.
Напомним, тоннелепроходческий комплекс, с помощью которого прокладывают тоннели метро на Виноградарь, движется вперед от станции «Мостицкая» в направлении станции «Сырец», где финиширует почти через 1,3 км.
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