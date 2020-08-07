Кличко показал, как строят метро на Виноградарь (видео)

В Киеве установили планшайбу на тоннелепроходческий комплекс, с помощью которого будут прокладывать тоннели метро на Виноградарь.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в FACEBOOK.
“Вчера под руководством специалистов из Германии установили планшайбу на тоннелепроходческий щит весом почти 60 тонн и диаметром более 6 метров. Установили ее на комплекс «Галина», с помощью которого будут прокладывать тоннели двух новых станций метро”, – написал Кличко.
Он отметил, что за месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей, и примерно через полгода будет проложен один из туннелей.
«К концу следующего года мы планируем открыть две станции метро на Виноградарь – «Мостицкая» и «Проспект Правды», – подчеркнул Кличко.
Кличко также обнародовал видео, как происходил процесс установки оборудования.
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