Кличко показал, как строят метро на Виноградарь (видео)

В Киеве установили планшайбу на тоннелепроходческий комплекс, с помощью которого будут прокладывать тоннели метро на Виноградарь.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в FACEBOOK.

“Вчера под руководством специалистов из Германии установили планшайбу на тоннелепроходческий щит весом почти 60 тонн и диаметром более 6 метров. Установили ее на комплекс «Галина», с помощью которого будут прокладывать тоннели двух новых станций метро”, – написал Кличко.

Он отметил, что за месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей, и примерно через полгода будет проложен один из туннелей.

«К концу следующего года мы планируем открыть две станции метро на Виноградарь – «Мостицкая» и «Проспект Правды», – подчеркнул Кличко.

Кличко также обнародовал видео, как происходил процесс установки оборудования.

Справка Finance.ua:

Ранее Кличко сообщал, что сроки строительства метро на Виноградарь сейчас несколько сместили из-за карантина и невозможности приехать в Украину специалистов из Германии, которые контролируют работу проходческого щита в ходе строительства тоннеля метрополитена.