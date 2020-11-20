Кабмин предлагает дополнительно повысить зарплаты в прокуратуре уже с 1 января

Кабмин предлагает в 2021 году дополнительно повысить размер прожиточного минимума, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики со ссылкой на новые приложения к проекту бюджета-2021.

“Если раньше этот размер планировался на уровне 1 тыс. грн с 1 января 2021 года, теперь правительство предлагает повысить этот размер до 1600 гривен.

Как видно из новых приложений к проекту Закона о госбюджете на 2021 год, это приведет к увеличению расходов на Генеральную прокуратуру на 2 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Экономисты отмечают, что это единственное дополнительное повышение социальных стандартов, которое предусмотрено в проекте бюджета ко 2 чтению, которое, к тому же, предполагается уже с 1 января 2021 года.

Справка Finance.ua:

Напомним, Кабмин отказался от повышения минимальных зарплат учителей с 2021 года.