Названы зарплаты министров Кабмина в октябре

Самым высокооплачиваемым членом Кабинета Министров в октябре стал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет. Ему начислили 105 тыс. 176 грн, включая отпускные и материальную помощь на оздоровление.

Чуть меньше – 103 тыс. 639 грн – заработал министр Кабмина Олег Немчинов. Такая сумма вышла из-за отпускных и денежного пособия на отдых.

Более 70 тыс. заработали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, обороны – Андрей Таран, здравоохранения – Максим Степанов и инфраструктуры Владислав Криклий.

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Зарплата премьер-министра Дениса Шмыгаля – 54 тыс. 24 грн.

Меньше всех начислили министру социальной политики Марине Лазебной – 30 тыс. 997 грн. При этом у 4 из 5 ее заместителей зарплата была выше 100 тыс. Кроме оклада и надбавок им выплатили помощь для решения социально-бытовых вопросов, а некоторым – пособие по временной нетрудоспособности.

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