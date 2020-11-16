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Кабмин отказался от повышения минимальных зарплат учителей с 2021 года

Кабмин отказался от повышения минимальных зарплат учителей с 2021 года

Кабинет министров приостановил до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 года № 822 “Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки”. Решение принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября.

Документ обнародован на Правительственном портале.

Постановлением исключается пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2393 гривен.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, действие постановления отложено еще на один год “в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования”.

Напомним, правительство Владимира Гройсмана постановлением от 10 июля 2019 года № 822 решило поднять зарплаты педагогических, научно-педагогических и научных работников с 1 января 2020 года.

Однако правительство Алексея Гончарука постановлением от 15 ноября 2019 года № 1044 остановило действие постановления до конца 2020 года, отменив повышение зарплат педагогических работников.

Правительство планирует повысить в 2021 году зарплаты чиновникам. В частности Кабинет Министров планирует внести изменения в постановления КМУ от 18 января 2017 года №15 об оплате труда работников государственных органов.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, в Украине в результате повышения тарифных разрядов с 1 сентября зарплаты учителей вырастут примерно на 6%. Для примера, сейчас учитель может иметь от 10-го до 14-го разряда. Оклад может составлять от 3826 до 5087 грн, по новым правилам – от 4050 до 5385 грн.
  • 26 августа Кабинет Министров повысил должностные оклады (тарифные ставки) работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 4 723 грн до 5000 грн с 1 сентября.

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По материалам РБК-Украина
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