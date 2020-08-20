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Кабмин повысил зарплаты бюджетникам

Кабмин повысил зарплаты бюджетникам

Кабинет министров повысил должностные оклады (тарифные ставки) работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 августа.

Что предусмотрено документом:

  • установить с 1 сентября 2020 года должностной оклад (тарифную ставку) работника 1 тарифного разряда единой тарифной сетки в размере 2225 гривен (в соотношении к размеру минимальной зарплаты 5000 гривен – 44,5%);
  • установить размеры должностных окладов (тарифных ставок) по всем тарифным разрядам единой тарифной сетки, рассчитанных исходя из нового размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда;

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  • также предлагается поручить руководителям учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы обеспечить в пределах фонда оплаты труда дифференциацию зарплаты за счет установления доплат, надбавок, премий, в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его труда.

С 1 сентября должностные оклады работников учреждений бюджетной сферы устанавливаются в следующих размерах:

  • 1 тарифного разряда – 2225 грн;
  • 2 разряда – 2425 грн;
  • 3 разряда – 2626 грн;
  • 4 разряда – 2826 грн;
  • 5 разряда – 3026 грн;
  • 6 разряда – 3226 грн;
  • 7 разряда – 3427 грн;
  • 8 разряда – 3649 грн;
  • 9 разряда – 3849 грн;
  • 10 разряда – 4050 грн;
  • 11 разряда – 4383 грн;
  • 12 разряда – 4717 грн;
  • 13 разряда – 5051 грн;
  • 14 разряда – 5385 грн;
  • 15 разряда – 5741 грн;
  • 16 разряда – 6208 грн;
  • 17 разряда – 6675 грн;
  • 18 разряда – 7142 грн;
  • 19 разряда – 7610 грн;
  • 20 разряда – 8099 грн;
  • 21 разряда – 8566 грн;
  • 22 разряда – 9034 грн;
  • 23 разряда – 9501 грн;
  • 24 разряда – 9701 грн;
  • 25 разряда – 10 035 грн.

Справка Finance.ua:

  • 25 августа на внеочередном заседании Верховная Рада одобрила законопроект № 3963 и тем самым подняла украинцам минимальную зарплату с 1 сентября с 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн.
  • Ранее в Кабмине объяснили, для чего будет повышена минималка. Денис Шмыгаль заявил, что рост минималки будет способствовать приведению зарплаты к реальному прожиточному минимуму.
По материалам Finance.UA
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