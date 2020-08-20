Кабмин повысил зарплаты бюджетникам

Кабинет министров повысил должностные оклады (тарифные ставки) работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 августа.
Что предусмотрено документом:
С 1 сентября должностные оклады работников учреждений бюджетной сферы устанавливаются в следующих размерах:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет реструктуризацияВчера, 21:32 - 1597 41
В Украине за 10 лет цены в гривне на жилье выросли в два разаВчера, 20:02 - 1436 15
Новая почта запустила «Сейф-сервис»Вчера, 15:13 - 2583 11
В Украине цены на арбузы побили пятилетний рекорд11 ч. назад - 4217 9
Минимальная зарплата 10 тысяч: советник Зеленского рассказал, возможно ли этоВчера, 17:05 - 1953 7
В Украине цены на арбузы побили пятилетний рекорд11 ч. назад - 4217 9
Минимальная зарплата 10 тысяч: советник Зеленского рассказал, возможно ли этоВчера, 17:05 - 1953 7
Глава совета НБУ спрогнозировал курс гривны до конца года5 ч. назад - 1795 1
Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет реструктуризацияВчера, 21:32 - 1597 41
Цены на жилье на вторичном рынке снизились (инфографика)8 ч. назад - 1532 1
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2249 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3475
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2210 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1833 5
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1888 6