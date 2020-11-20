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В Минздраве сообщили, сколько людей уже оштрафовали за отсутствие масок

В Минздраве сообщили, сколько людей уже оштрафовали за отсутствие масок

В Украине штрафы за пребывание в общественных местах без масок уже выписали 2111 украинцам.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, подобные методы направлены на то, чтобы уберечь здоровье украинских граждан и предотвратить распространение коронавируса.

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“Уже четыре дня, начиная с субботы, 21 ноября, действует закон об административной ответственности – штрафы, за неношение масок в общественных местах. За это время уже было составлено 2111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте”, – отметил Степанов.

Напомним, с 21 ноября вступили в силу новые штрафы за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты. Теперь предусматривается штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По материалам Finance.UA
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