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Самый больший шок от пандемии экономика уже пережила в начале года - глава НБУ

Самый больший шок от пандемии экономика уже пережила в начале года - глава НБУ

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, самый большой шок от пандемии коронавируса и введения карантина украинская экономика уже получила в начале этого года.

Об этом глава Нацбанка заявил во время ежегодного общего собрания Европейской Бизнес Ассоциации.

«Если немного вернуться на начало года, то наибольший шок от этого (пандемии. – Ред.) уже экономика получила», – отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

По словам Шевченко, в том числе бизнес адаптировался к работе в условиях карантина. Также он заверил, что НБУ готов поддерживать экономику монетарными инструментами.

«Это все что делают центральные банки везде в мире», – добавил Шевченко.

В то же время он подчеркнул, что ни одна страна, валюта которой не является резервной, не может себе позволить финансировать бюджет за счет эмиссии.

Также Шевченко согласился, что 2021 год также может быть сложным, и отметил, что НБУ готов продлить некоторые меры ради поддержки бизнеса, в частности – кредитные каникулы.

Справка Finance.ua:

  • В Национальном банке уверяют, что нет причин в случае введения правительством повторного локдауна ожидать резкой девальвации гривны, как произошло в марте.
  • Во время карантина выходного дня банки должны закрывать те отделения, которые сегодня не загружены или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, которые закрыты на время карантина.

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По материалам НВ
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