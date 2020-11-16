Самый больший шок от пандемии экономика уже пережила в начале года - глава НБУ

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, самый большой шок от пандемии коронавируса и введения карантина украинская экономика уже получила в начале этого года.

Об этом глава Нацбанка заявил во время ежегодного общего собрания Европейской Бизнес Ассоциации.

«Если немного вернуться на начало года, то наибольший шок от этого (пандемии. – Ред.) уже экономика получила», – отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

По словам Шевченко, в том числе бизнес адаптировался к работе в условиях карантина. Также он заверил, что НБУ готов поддерживать экономику монетарными инструментами.

«Это все что делают центральные банки везде в мире», – добавил Шевченко.

В то же время он подчеркнул, что ни одна страна, валюта которой не является резервной, не может себе позволить финансировать бюджет за счет эмиссии.

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Также Шевченко согласился, что 2021 год также может быть сложным, и отметил, что НБУ готов продлить некоторые меры ради поддержки бизнеса, в частности – кредитные каникулы.

Справка Finance.ua:

В Национальном банке уверяют, что нет причин в случае введения правительством повторного локдауна ожидать резкой девальвации гривны, как произошло в марте.

Во время карантина выходного дня банки должны закрывать те отделения, которые сегодня не загружены или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, которые закрыты на время карантина.

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