Самый больший шок от пандемии экономика уже пережила в начале года - глава НБУ

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, самый большой шок от пандемии коронавируса и введения карантина украинская экономика уже получила в начале этого года.
Об этом глава Нацбанка заявил во время ежегодного общего собрания Европейской Бизнес Ассоциации.
«Если немного вернуться на начало года, то наибольший шок от этого (пандемии. – Ред.) уже экономика получила», – отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.
По словам Шевченко, в том числе бизнес адаптировался к работе в условиях карантина. Также он заверил, что НБУ готов поддерживать экономику монетарными инструментами.
«Это все что делают центральные банки везде в мире», – добавил Шевченко.
В то же время он подчеркнул, что ни одна страна, валюта которой не является резервной, не может себе позволить финансировать бюджет за счет эмиссии.
Также Шевченко согласился, что 2021 год также может быть сложным, и отметил, что НБУ готов продлить некоторые меры ради поддержки бизнеса, в частности – кредитные каникулы.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИ8 ч. назад - 2877 14
В Минздраве назвали стоимость вакцины от коронавируса для Украины10 ч. назад - 1177 10
Как идет строительство Подольского моста (обновлено)12 ч. назад - 2064 8
Гетманцев написал постановление об увольнении10 ч. назад - 1219 5
Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лице6 ч. назад - 1574 4
В НБУ спрогнозировали, что будет с гривной в случае повторного локдауна12 ч. назад - 3065 3
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИ8 ч. назад - 2877 14
Как идет строительство Подольского моста (обновлено)12 ч. назад - 2064 8
В Украине заговорили о запуске "печатного станка" - СМИ10 ч. назад - 1778
Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лице6 ч. назад - 1574 4
Во Франции официально запустили 5GВчера, 13:10 - 267
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 563
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3064 17
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 928
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1739