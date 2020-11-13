Регулятор упростил процедуру MNP: сменить оператора станет проще

Поменять сотового оператора Украины с сохранением номера можно будет за один день и сама процедура упростится.
Такое решение приняла 17 ноября Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ), пишет ubr.ua.
Правда, новый порядок вступит в силу только через год – у операторов будет время основательно подготовиться.
Что изменится в процедуре:
Почему нужно изменить услугу по смене оператора с сохранением номера
Телеком-регулятор решил изменить сервис Mobile Number Portability (MNP) по ряду причин. Как сообщил директор департамента связи НКРСИ Иван Хохотва, неудовлетворенный спрос на эту услугу достигает 62%.
Так, по состоянию на 10 ноября поступило 151,85 тыс. заявок на смену оператора. Но успешно перенесено номеров – всего 94,5 тыс. То есть “40% обращений не завершаются получением услуги” MNP. По его словам, основной источник проблем – отказ со стороны оператора-“донора” (то есть от компании, от услуг которой абонент выразил желание отказаться).
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