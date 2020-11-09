Киевстар запустил услугу eSIM

Теперь абоненты всех мобильных операторов могут воспользоваться eSIM от Киевстар.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Что такое eSIM:

это встроенная в смартфон или другой девайс SIM -карта;

технология позволяет подключить на один электронный чип в среднем до 5 разных номеров в зависимости от модели девайса и переключаться между ними, без замены основной SIM -карты;

eSIM имеет более высокую степень защиты: смартфон защищен от повреждения из-за постоянной замены SIM -карты;

в случае утери телефона – eSIM нельзя выкинуть, а значит, и вероятность отыскать девайс возрастает.

Стоимость услуги:

услуга предоставляется без дополнительной платы и включена в тарифы предоплаты «Видео без границ», «Развлечения без границ» и «Общение без границ».

Как подключить. eSIM можно подключить на сайте или заменить самостоятельно в приложении «Мой Киевстар».

Как активировать услугу:

если пользователь абонент Киевстар – достаточно только поменять свою обычную SIM на eSIM в приложении «Мой Киевстар» без дополнительных сканирований QR. Номер абонента остается прежним;

если же это подключение нового номера, то в интернет-магазине Киевстар нужно выбрать и оплатить один из тарифов с eSIM: «Видео без границ», «Развлечения без границ», «Общение без границ». Детальная инструкция о подключении находится по ссылке.

На данный момент услуга доступна абонентам предоплаты, но в перспективе ее функционал будет доступен бизнес-клиентам и абонентам контрактной формы обслуживания.

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