Мобильные операторы могут подключиться к BankID

Компания «Киевстар» изучает возможность использования BankID для развития мобильных микроплатежей.

Об этом сообщили ее представители в ходе круглого стола, проведенного онлайн «Финансовым клубом».

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«Киевстар» предоставляет клиентам предоплаченной связи услугу «Смарт Деньги», и она весьма популярна. «Квартальная база активных абонентов, пользующихся финансовыми сервисами, микроплатежами, насчитывает около 800 тысяч», – рассказал начальник департамента мобильных финансовых услуг компании «Киевстар» Сергей Коптик.

В компании готовы к тесному сотрудничеству с банками.

«Мы можем выступать техническим партнером банков для идентификации через BankID, – отмечает он. – Мы отрабатываем схему, чтобы данные хранились в банке и была выстроена система дополнительной верификации, чтобы владелец кошелька, электронных денег, был верифицирован банком в соответствии с требованиями BankID».

За каждую верификацию клиента через BankID небанковские коммерческие учреждения с 1 июля платят по 20 грн. При этом «Киевстар» развивает клиентские микроплатежи.

«Вопрос ценообразования будет обсуждаться, поскольку кроме того, что мы платим банку, есть дополнительные налоги, поэтому сумма будет больше 20 грн», – сказал Сергей Коптик.

Есть и другие нюансы. Для авторизации в BankID клиент использует чаще всего контрактный «финансовый» мобильный номер, к которому привязан интернет-банкинг, тогда как микроплатежи «Киевстара» доступны только абонентам предоплаченной связи.

«Нашими финансовыми сервисами пользуются преимущественно предоплаченные абоненты. У них может быть другой номер телефона, другая симка, о которой мы не знаем, для пользования финансовыми сервисами. И ее они могут приобрести для детей, бабушек, дедушек, оплаты проезда в общественном транспорте, микроплатежей. Но эта симка может не соответствовать номеру телефона, который клиент указал банку», – объяснил Коптик.