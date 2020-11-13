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День финансов: о налоге "на роскошь", конвертах и зарплатах

День финансов: о налоге "на роскошь", конвертах и зарплатах

Вторник, 17 ноября: о помощи при карантине выходного дня, налогах и зарплатах:

“Налог на роскошь” хотят изменить. В Министерстве финансов рассказали, что от транспортного налога для владельцев дорогих легковых автомобилей или так называемого налога на роскошь за 10 месяцев в бюджеты общин поступило 183,4 млн грн, а за этот же период прошлого года – 242,4 млн гривен. Таким образом, транспортный налог на роскошные авто теряет свое фискальное значение, поэтому предлагается вернуться к налогообложению дорогих авто стоимостью свыше 1,2 млн грн.

Зарплата “в конвертах” столицы. Как сообщил Киевский городской центр занятости, несмотря на проверки работодателей и наложение штрафов за выявленные факты нарушений трудового законодательства, актуальность зарплат «в конвертах» не уменьшается. Ее получает каждый восьмой работник Киева.

25 тысяч плюс по Украине. А в Госстате сообщают, что зарплату в 25 тысяч гривен получают всего 6,6%. Чаще всего украинцы получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн, это 19,0% штатных работников.

“5 цифровых решений” Шмыгаля для борьбы с пандемией. Премьер-министр Шмыгаль представил 5 основных цифровых решений, которые будут введены в ближайшее время. Среди прочего, цифровизация и централизация сбора информации о фактах, подозрениях и случаях инфекционных заболеваний, а также совершенствование мобильного приложения “Действуй дома”, с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Помощь гостиницам и ресторанам в карантин. В “Слуге народа” рассказали, как можно помочь гостиницам и ресторанам пережить карантин, который ВР сегодня не смогла отменить. А НБУ дал советы банкам на время карантина выходного дня.

Когда ждать первые партии вакцины в Украине? В Кабмине рассказали, что восемь миллионов доз вакцины против коронавируса Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Идут переговоры с компаниями по закупке дополнительных партий вакцины. Кстати, по прогнозам Citigroup, вакцина от коронавируса может обвалить курс доллара.

По материалам Finance.UA
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