Шмыгаль представил "5 цифровых решений" для борьбы с пандемией в Украине

Во время выступления в парламенте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 5 основных цифровых решений, которые вскоре начнут действовать и будут направлены на борьбу с COVID-19.
“Сегодня хочу представить 5 основных цифровых решений, которые будут введены в ближайшее время”, – заявил Шмыгаль.
Что это за решения:
1) цифровизация и централизация сбора информации о фактах, подозрениях и случаях инфекционных заболеваний;
2) совершенствование мобильного приложения “Действуй дома”, с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции;
3) запуск электронного рецепта на лекарства и расширение программы “Доступные лекарства” на антибиотики, необходимые для борьбы с COVID-19;
4) внедрение электронного направления на ПЦР, что позволит отслеживать очереди и не создавать их в режиме реального времени;
5) QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения. Подобная система действует в Великобритании – единая страна. Мы будем двигаться быстро и будем второй страной мира, которая введет подобные меры”, – отметил Шмыгаль.
Глава правительства также рассказал, что постановлением о проведении противоэпидемических расследований Верховная Рада предоставила правительству возможность реализовывать комплексные противоэпидемические расследования. В том числе – путем создания Единого электронного реестра и соответствующих цифровых решений.
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