В Минфине рассказали, как предлагают изменить "налог на роскошь" (инфографика)

В Министерстве финансов рассказали о транспортном налоге для владельцев дорогих легковых автомобилей или так называемом налоге на роскошь.

Об этом говорится на странице в FACEBOOK.

Транспортный налог в действующей редакции предусматривает, что его платят владельцы авто в возрасте до пяти лет включительно, среднерыночная стоимость которых составляет 375 размеров минимальных заработных плат.

То есть, с 2017 года, когда МЗП составляла 3200 грн, минимальная стоимость авто, за которые платился налог, была равна 1,2 млн грн.

По состоянию на 1 января этого года, при МЗП в размере 4723 грн, стоимость автомобилей, подлежащих налогообложению, выросла до 1,77 млн грн. С учетом того, что на 2021 год МЗП предусмотрена в размере 6 тыс. грн, объектом налогообложения будут легковые автомобили стоимостью 2,25 млн грн.

Исходя из изложенного, значительно снизилось количество авто, за которые уплачивается транспортный налог (по данным Минэкономики в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом), что негативно сказалось на поступлениях в местные бюджеты, поскольку этот налог является местным.

За 10 месяцев текущего года в бюджеты общин поступило 183,4 млн грн, а за этот же период прошлого года – 242,4 млн гривен.

Что предлагают. Таким образом, транспортный налог на роскошные авто теряет свое фискальное значение, поэтому предлагается вернуться к налогообложению дорогих авто стоимостью свыше 1,2 млн грн, путем внесения изменений в НКУ в части установления среднерыночной стоимости в 200 размеров минимальных заработных плат.

Инфографика Министерства финансов

Что это даст. Такой шаг будет способствовать наполнению бюджетов местных общин, а следовательно, использованию этих средств на развитие инфраструктуры, образования и медицины и т.д.

Справка Finance.ua:

Напомним, налог на авто хотят увеличить до 6 минимальных зарплат. Народные депутаты от «Слуги народа» предлагают увеличить налог на автомобили. Об этом говорится в законопроекте №3704. Налог предлагают поднять с 25 тысяч гривен до 36 тысяч, а это 6 минимальных зарплат. Такие нововведения могут вступить в силу уже с 1 января следующего года.

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