Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Верховная Рада Украины провалила рекомендацию Кабинета Министров отменить карантин выходного дня. Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381.
Постановление поддержали лишь 149 нардепов при 226 минимально необходимых.
“Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу этого постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ “Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19” №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни”, – сказано в тексте документа.
Кабмину хотели рекомендовать разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:
Напомним, в Украине прошел так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника было запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалам.
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