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Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Верховная Рада Украины провалила рекомендацию Кабинета Министров отменить карантин выходного дня. Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381.

Постановление поддержали лишь 149 нардепов при 226 минимально необходимых.

“Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу этого постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ “Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19” №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни”, – сказано в тексте документа.

Кабмину хотели рекомендовать разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

  • баров, ресторанов, кафе;
  • спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

Напомним, в Украине прошел так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника было запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалам.

По материалам РБК-Украина
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