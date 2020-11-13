Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Верховная Рада Украины провалила рекомендацию Кабинета Министров отменить карантин выходного дня. Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381.

Постановление поддержали лишь 149 нардепов при 226 минимально необходимых.

“Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу этого постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ “Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19” №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни”, – сказано в тексте документа.

Кабмину хотели рекомендовать разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

баров, ресторанов, кафе;

спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

Напомним, в Украине прошел так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника было запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалам.