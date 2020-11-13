Глава НБУ дал советы банкам на время карантина выходного дня

Во время карантина выходного дня банки должны закрывать те отделения, которые есть сегодня не загружены или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина.
Об этом написал глава НБУ Кирилл Шевченко на своей странице в FACEBOOK.
“Первые “карантинные выходные” прошли для банков без проблем. Правительство разрешило работать в карантин “выходного дня” (с 14 по 30 ноября) банкам, страховым компаниям и почтовым операторам. Национальный банк Украины не вводил никаких ограничений на работу финансовых учреждений или проведение ими операций. Вы можете без лишних сложностей получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате”, – пишет Шевченко.
Дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжали свою работу и предоставляли гражданам возможность пользоваться банковскими услугами.
Шевченко дал несколько рекомендаций банкам, банкам и их клиентам:
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