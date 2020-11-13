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Глава НБУ дал советы банкам на время карантина выходного дня

Глава НБУ дал советы банкам на время карантина выходного дня

Во время карантина выходного дня банки должны закрывать те отделения, которые есть сегодня не загружены или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина.

Об этом написал глава НБУ Кирилл Шевченко на своей странице в FACEBOOK.

“Первые “карантинные выходные” прошли для банков без проблем. Правительство разрешило работать в карантин “выходного дня” (с 14 по 30 ноября) банкам, страховым компаниям и почтовым операторам. Национальный банк Украины не вводил никаких ограничений на работу финансовых учреждений или проведение ими операций. Вы можете без лишних сложностей получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате”, – пишет Шевченко.

Дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжали свою работу и предоставляли гражданам возможность пользоваться банковскими услугами.

Шевченко дал несколько рекомендаций банкам, банкам и их клиентам:

  • нужно соблюдать во всех банковских отделениях необходимые меры безопасности: принимать посетителей только в защитных масках, придерживаться положенной дистанции, проводить дезинфекцию;
  • закрывать те отделения, которые сегодня не загружены или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина. Это важная превентивная мера против распространения коронавируса;
  • гражданам рекомендовано не посещать отделения без крайней нужды и выбирать онлайн каналы обслуживания. Посещение людных мест сегодня подвергает риску каждого украинца. Финансовые учреждения располагают достаточно развитыми цифровыми сервисами и могут предоставлять услуги клиентам в режиме онлайн. Не обязательно посещать отделение, чтобы произвести коммунальные платежи, застраховать имущество или купить валюту.

Справка Finance.ua:

  • Глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал семь инструментов поддержки отраслей, наиболее пострадавших от карантина выходного дня. Начать поддержку с их помощью планируется уже на этой неделе.

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По материалам РБК-Украина
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