В "Слуге народа" рассказали, как можно помочь гостиницам и ресторанам пережить карантин

Кабинет Министров должен разработать механизм помощи бизнесу, который работает в культурной и туристической сферах.

Такое мнение выразила нардеп, заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук в эфире канала “Украина 24”.

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Она считает, что предприниматели должны получать компенсации за потери из-за введенного карантина выходного дня.

“Аргумент относительно карантина выходного дня может быть только один – это уменьшение количества больных, которых мы фиксируем ежедневно. И это мы сможем увидеть не менее чем через неделю, а то и две, когда хоть какой-то эффект будет. Я критиковала не раз сам подход к этим ограничительным мерам, когда работает общественный транспорт, большие супермаркеты, а не работают музеи, огромные пространства, где можно соблюдать социальную дистанцию. Сейчас не работают национальные парки, их территория – это сотни гектаров, это открытый воздух”, — сказала она.

Поэтому, по словам Кравчук, депутаты составили письмо премьер-министру.

“Мы подготовили письмо (премьер-министру. — Ред.) Шмыгалю от нашего комитета, который занимается культурной отраслью, сферой гостеприимства, туризма. Будем говорить об определенных компенсаторных механизмах и определенном приоритете этой отрасли на последующие годы в финансировании и государственной поддержке. Потому что мы подсчитали, что отрасль откатилась по ВВП где-то на 2010 год. И каждые выходные около 500 млн туризм, гостиницы, рестораны, культурные заведения теряют из-за ограничительных мер”, – отметила она.

Нардеп рассказала, как еще помочь людям, кроме обращений к правительству.

“Первое – переговоры по аренде, потому что есть вопрос об освобождении от аренды в выходные дни. Второе — это беспроцентное кредитование под государственные гарантии с возможной уплатой части кредита государством, если работодатель не просто не увольняет работников, но и создает рабочие места. Третье – это прямые компенсаторные механизмы, это выплаты зарплаты для тех, кто не увольняет работников и они вынужденно не работают, и приоритетизация этих отраслей на последующие годы, потому что выходить из кризиса придется 2-3 года минимум”, — сказала она.

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