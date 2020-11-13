Зарплату "в конвертах" получает каждый восьмой работник столицы

Незадекларированный труд остается одним из главных экономических и социальных раздражителей общества.
Об этом сообщает Официальный портал Киева со ссылкой на Киевский городской центр занятости.
В ведомстве отметили, что несмотря на проверки работодателей инспекторами Гоструда и наложение штрафов за выявленные факты нарушений трудового законодательства, актуальность зарплат «в конвертах» не уменьшается.
В частности, в столице, по данным Госстата, более 182 тысяч граждан работают в условиях неформальной занятости, без официального оформления трудовых отношений. Зарплату “в конвертах” в Киеве получают чуть больше 13 процентов населения – фактически каждый восьмой работник.
Почему соглашаются работать неофициально? Директор Киевского городского центра занятости говорит, что в ситуации, когда на рынке труда ощущается нехватка свободных рабочих мест (особенно на фоне нынешней эпидемии коронавируса), граждане часто соглашаются на любое предложение работы, в том числе и нелегальной. Бывает и так, что работодатели идут на нарушения, выплачивая работникам две заработные платы: минимальную официальную и большую неофициальную.
Почему это плохо? Обратная сторона такой “медали” очевидна, ведь неофициальные работники не имеют гарантированного права на:
Штрафы для работодателей.
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