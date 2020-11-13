Зарплату "в конвертах" получает каждый восьмой работник столицы

Незадекларированный труд остается одним из главных экономических и социальных раздражителей общества.

Об этом сообщает Официальный портал Киева со ссылкой на Киевский городской центр занятости.

В ведомстве отметили, что несмотря на проверки работодателей инспекторами Гоструда и наложение штрафов за выявленные факты нарушений трудового законодательства, актуальность зарплат «в конвертах» не уменьшается.

В частности, в столице, по данным Госстата, более 182 тысяч граждан работают в условиях неформальной занятости, без официального оформления трудовых отношений. Зарплату “в конвертах” в Киеве получают чуть больше 13 процентов населения – фактически каждый восьмой работник.

Почему соглашаются работать неофициально? Директор Киевского городского центра занятости говорит, что в ситуации, когда на рынке труда ощущается нехватка свободных рабочих мест (особенно на фоне нынешней эпидемии коронавируса), граждане часто соглашаются на любое предложение работы, в том числе и нелегальной. Бывает и так, что работодатели идут на нарушения, выплачивая работникам две заработные платы: минимальную официальную и большую неофициальную.

Почему это плохо? Обратная сторона такой “медали” очевидна, ведь неофициальные работники не имеют гарантированного права на:

защиту от незаконного увольнения и сверхурочной работы без дополнительной оплаты;

доплаты, надбавки и премии к должностному окладу;

отпуска;

оплату временной нетрудоспособности, включая уход за больным ребенком;

пособие по безработице;

досрочный выход на пенсию, если работа связана с вредными условиями труда;

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Штрафы для работодателей.

согласно ст. 265 Кодекса законов о труде Украины, работодатели, которые используют наемный труд, в случае фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), несут ответственность в виде штрафа в десятикратном размере минимальной зарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника (50 тыс. грн.);