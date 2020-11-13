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С начала ноября спрос на валюту над предложением на наличном рынке составил $120 млн

С начала ноября спрос на валюту над предложением на наличном рынке составил $120 млн

На наличном валютном рынке наблюдается превышение спроса на иностранную валюту над предложением.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в FACEBOOK.

“Курс гривны к доллару США на межбанковском рынке за прошедшую неделю укрепился на 0,2% за счет превышения предложения иностранной валюты клиентами банков над спросом, которое составило за неделю 67 млн ​​долларов США. В то же время на наличном валютном рынке наблюдается превышение спроса на иностранную валюту над предложением, которое с начала ноября составило около 120 млн долларов США”, – пишет Данилишин.

По его словам, за прошедшую неделю Национальный банк не проводил валютных интервенций, что свидетельствует о сбалансированности рынка на текущих уровнях.

Как он отмечает, процентные ставки по банковским кредитам и депозитам продолжают снижаться, хотя и меньшими темпами.

“Это свидетельствует о постепенном исчерпании эффекта от снижения ключевой ставки НБУ, которая с июня 2020 года сохраняется на уровне 6%. В октябре процентные ставки банков по гривневым кредитам корпоративному сектору снизились на 0,1 п. п. до 8,8%, в результате чего стоимость гривневого финансирования для субъектов предпринимательства на сегодня в среднем вдвое ниже, чем в 2019 году”, – объясняет глава Совета НБУ.

Общая ликвидность банковской системы составляет около 163 млрд грн, и в три раза выше, чем установленный норматив обязательного резервирования. На очередном тендере по поддержанию ликвидности банков, который состоялся 13 ноября, Национальным банком было предоставлено банкам 16,1 млрд грн долгосрочного рефинансирования (на 5 лет) по учетной ставке (6%), что создает возможности для банков направлять финансовые ресурсы на долгосрочное кредитование экономики.

Справка Finance.ua:

  • Курс гривны к доллару в ближайшее время может сместиться в сторону 28 гривен/доллар. А до конца года курс не должен превысить показатель в 29 гривен за доллар.
  • Согласно прогнозу инвестгруппы ICU, нынешнее укрепление гривны является временной передышкой и в ближайшие недели вернется к постепенному падению.

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По материалам Finance.UA
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