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В Верховной Раде внесли изменения в законопроект о кассовых аппаратах

В Верховной Раде внесли изменения в законопроект о кассовых аппаратах

В Верховной Раде внесли изменения в законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года. Проект подготовлен к повторному первому чтению.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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«Мы переносим срок обязательного использования РРО на 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2-4 групп, кроме рисковых отраслей», – написал Даниил Гетманцев.

Что изменили:

  • Освобождены от РРО плательщики единого налога 2 группы, у которых площадь магазина составляет 40 кв. м в городе и 60 кв. м в селах. Речь идет о неспециализированных магазинах, продаже продуктов питания, товаров культурного назначения, семян, удобрений, цветов, кормов, сувениров, услугах парикмахерских и салонов красоты, услугах гостиниц (исключение – до 400 кв. м).
  • Предполагается смягчение штрафов за нарушение для ФЛП. По словам Гетманцева, большинство украинцев поддерживают фискализацию.

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Напомним, в начале ноября в Верховной Раде зарегистрирован “Проект Закона о внесении изменений в раздел ХХ “Заключительные и переходные положения” Налогового кодекса Украины и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг”, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации физлиц – предпринимателей.

Справка Finance.ua:

  • Ранее малый бизнес митинговал под Радой против законов, которые отменяют РРО для ФЛП. Под лозунгом “Детенизация – это цивилизация!” представители легального малого бизнеса требовали от народных депутатов не допустить принятия двух законопроектов о возврате всех без исключения ФОПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).
  • Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг”, 51% опрошенных украинцев считают, что расширение применения кассовых аппаратов (РРО) – это скорее наведение порядка в сфере уплаты налогов, в то же время 37% убеждены, что это скорее ущемление малого предпринимательства. Отмечается, что мнение об ущемлении малого предпринимательства особенно распространено среди тех, у кого есть собственное дело (63%).
По материалам Finance.UA
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