В Верховной Раде внесли изменения в законопроект о кассовых аппаратах

В Верховной Раде внесли изменения в законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года. Проект подготовлен к повторному первому чтению.
Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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«Мы переносим срок обязательного использования РРО на 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2-4 групп, кроме рисковых отраслей», – написал Даниил Гетманцев.
Что изменили:
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Напомним, в начале ноября в Верховной Раде зарегистрирован “Проект Закона о внесении изменений в раздел ХХ “Заключительные и переходные положения” Налогового кодекса Украины и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг”, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации физлиц – предпринимателей.
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