«Гарантированный покупатель» рассчитался на 90,2% с производителями «зеленого» электричества

«Гарантированный покупатель» рассчитался с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за сентябрь на 90,2%.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

«6 ноября 2020 года государственное предприятие «Гарантированный покупатель» провело платеж за электроэнергию, приобретенную по «зеленому» тарифу. Производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) перечислили 470 млн грн. Таким образом, за неделю предприятию удалось повысить уровень расчетов за товарную продукцию сентября на более 10 п.п. – с 80,1 до 90,2%», – говорится в сообщении.

На данный момент за «зеленую» электроэнергию, сгенерированную в сентябре, уплачено 4,2 млрд грн.

Отмечается, что производители из ВИЭ в указанном месяце продали «Гарантированному покупателю» 999,8 тысяч МВт-часов электроэнергии.

Справка Finance.ua:

Компании, которые инвестировали в строительство генерации из возобновляемых источников энергии, подали иски к ГП “Гарантированный покупатель” (ГарПок), чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию.

5 октября на Украинской энергетической бирже успешно прошел первый аукцион “гарантированного покупателя” по продаже электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников. Общая стоимость реализованной электроэнергии составила 44,3 млн грн.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫