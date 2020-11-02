Суд обязал связанную с Коломойским фирму уплатить ПриватБанку полмиллиарда

Хозсуд Днепропетровской области 28 октября в рамках дела о банкротстве ООО “Диксон” из группы “Приват” олигарха Игоря Коломойского признал кредиторские требования ПриватБанка на 385 млн грн.
Об этом сообщает Finbalance.
Суммарно суд признал требования ПриватБанка к фирме “приватовцев” на 500 млн грн.
Читайте также: «ПриватБанк» списал связанные с экс-акционерами кредиты на 3,3 млрд
Суд отдельно внес в реестр требований кредиторов ООО “Диксон” как обеспеченные еще такие требования ПриватБанка:
Вместе с тем денежные требования ПриватБанка в размере 753,7 млн грн (задолженность по вознаграждению и пеня по двум кредитным договорам) суд отклонил.
Напомним, тот же суд 15 октября удовлетворил иск государственного Приватбанка к ООО с иностранными инвестициями “Новофарма” и компании Pointex Sale LLP о взыскании 4 млрд грн задолженности.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 14:35 - 1866 7
Дети медиков, умерших от коронавируса, будут поступать в вузы по льготам6 ч. назад - 152 4
Сколько украинцев выступают за продление моратория на продажу сельхозземли - опросВчера, 21:22 - 623 4
Банкир рассказал, что будет с гривной после выборов в СШАВчера, 16:15 - 2692 3
Что делать, когда депозиты перестали быть выгодным вложением3 ч. назад - 1779 2
Банкир рассказал, что будет с гривной после выборов в СШАВчера, 16:15 - 2692 3
В Украине появится новый отпуск на две недели3 ч. назад - 2199
Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 14:35 - 1866 7
Что делать, когда депозиты перестали быть выгодным вложением3 ч. назад - 1779 2
Цены на квартиры в столице в зависимости от станции метро (инфографика)Вчера, 14:03 - 1666
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 978
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1054 4
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 917
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1353
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 1020