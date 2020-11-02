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Суд обязал связанную с Коломойским фирму уплатить ПриватБанку полмиллиарда

Суд обязал связанную с Коломойским фирму уплатить ПриватБанку полмиллиарда

Хозсуд Днепропетровской области 28 октября в рамках дела о банкротстве ООО “Диксон” из группы “Приват” олигарха Игоря Коломойского признал кредиторские требования ПриватБанка на 385 млн грн.

Об этом сообщает Finbalance.

Суммарно суд признал требования ПриватБанка к фирме “приватовцев” на 500 млн грн.

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Суд отдельно внес в реестр требований кредиторов ООО “Диксон” как обеспеченные еще такие требования ПриватБанка:

  • 66,2 млн грн (по кредитному договору от 18 мая 2006 года);
  • 23,2 млн грн (по обязательствам ООО “Приватбуд” по кредитному договору от 18 декабря 2008-го);
  • 23,7 млн грн (по обязательствам ООО “Никабудсервис” по кредитному договору от 25 апреля 2014-го).

Вместе с тем денежные требования ПриватБанка в размере 753,7 млн грн (задолженность по вознаграждению и пеня по двум кредитным договорам) суд отклонил.

Напомним, тот же суд 15 октября удовлетворил иск государственного Приватбанка к ООО с иностранными инвестициями “Новофарма” и компании Pointex Sale LLP о взыскании 4 млрд грн задолженности.

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По материалам Finbalance
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