«ПриватБанк» списал связанные с экс-акционерами кредиты на 3,3 млрд

По данным «ПриватБанка», в третьем квартале 2020 года он списал кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на сумму 3,16 млрд грн (за 2019 год – на 3 млн грн).
Банк констатирует, что на конец сентября общий объем кредитного портфеля, который он связывает с прежними акционерами, составил 217,3 млрд грн (на начало года – 210,6 млрд грн), сообщает Finbalance.
Ранее «ПриватБанк» отмечал, что у этого портфеля – общие показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направления коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов.
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Игорь Коломойский неоднократно отрицал информацию НБУ и руководителей «ПриватБанка», что около 95% корпоративного портфеля банка, сформировавшегося до национализации, – это были инсайдерские займы.
Напомним, бывший акционер ПриватБанка Геннадий Боголюбов просит вернуть ему 33,3% акций финучреждения, принадлежавших бизнесмену до национализации банка.
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