В Украине появится новый отпуск на две недели

Депутаты предлагают ввести новый вид отпуска продолжительностью две недели. Его будут давать после рождения ребенка любому члену семьи: отцу, матери, бабушке или дедушке.

Об этом говорится в законопроекте №3695.

К примеру, в других странах продолжительность такого отпуска колеблется от 1 дня в Италии до 64 в Словении. Такое право на родительский отпуск уже предусмотрено в 22 из 28 стран ЕС.

В законопроекте сказано, что декретным отпуском могут воспользоваться и мужчины. По желанию матери или отца ребенка ей (ему) предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству.

После рождения ребенка можно будет взять отпуск на две недели. Сейчас законом такой перерыв в работе не предусмотрен.

Отпуск сможет оформить один из членов семьи:

мать ребенка;

муж матери ребенка;

отец ребенка, который не является мужем, но ведет общий быт с матерью;

бабушка или дедушка ребенка, если его воспитывает один родитель.

Право на законный больничный для женщины после родов такое новшество не отменяет.

Напоминаем, по информации Минсоцполитики, оформить пособие при рождении ребенка можно онлайн. Необходимо предоставить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка; паспорта обоих родителей; ИНН обоих родителей (при наличии); номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карту).

Справка Finance.ua:

Ранее в Минюсте объяснили, как дедушке или бабушке оформить декрет на внуков.

Для этого нужно подать работодателю заявление на отпуск и копию свидетельства о рождении ребенка; если в декрет идет отец, работодатель дополнительно может попросить справку с места работы матери о том, что она не ушла в отпуск и не получает пособие.

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