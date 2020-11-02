В Украине появится новый отпуск на две недели

Депутаты предлагают ввести новый вид отпуска продолжительностью две недели. Его будут давать после рождения ребенка любому члену семьи: отцу, матери, бабушке или дедушке.
Об этом говорится в законопроекте №3695.
К примеру, в других странах продолжительность такого отпуска колеблется от 1 дня в Италии до 64 в Словении. Такое право на родительский отпуск уже предусмотрено в 22 из 28 стран ЕС.
В законопроекте сказано, что декретным отпуском могут воспользоваться и мужчины. По желанию матери или отца ребенка ей (ему) предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству.
После рождения ребенка можно будет взять отпуск на две недели. Сейчас законом такой перерыв в работе не предусмотрен.
Отпуск сможет оформить один из членов семьи:
Право на законный больничный для женщины после родов такое новшество не отменяет.
Напоминаем, по информации Минсоцполитики, оформить пособие при рождении ребенка можно онлайн. Необходимо предоставить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка; паспорта обоих родителей; ИНН обоих родителей (при наличии); номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карту).
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Абонплату на газ пересчитают: все украинцы через месяц получат новые платежкиВчера, 10:00 - 41559 27
Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 14:35 - 1704 9
Степанов допустил введение карантина "выходного дня" в УкраинеВчера, 10:40 - 1624 7
Сколько украинцев выступают за продление моратория на продажу сельхозземли - опросВчера, 21:22 - 520 4
От 8500 грн: Рада намерена усилить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемыхВчера, 12:03 - 546 4
Банкир рассказал, что будет с гривной после выборов в СШАВчера, 16:15 - 2587 3
Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 14:35 - 1704 9
Цены на квартиры в столице в зависимости от станции метро (инфографика)Вчера, 14:03 - 1632
В Украине появится новый отпуск на две неделиОколо часа назад - 1282
В НБУ назвали главные причины, почему украинцы не пользуются активно финуслугамиВчера, 21:02 - 1262 3
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 961
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1041 4
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 910
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1346
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 1015