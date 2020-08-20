В Минюсте объяснили, как дедушке или бабушке оформить декрет на внуков

В декретный отпуск по уходу за ребенком может идти не только мама, но и папа, дедушка или бабушка. Для этого нужно предоставить работодателю пакет документов.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста в FACEBOOK.
“За свой счет предприятие может предоставить частично оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы большей продолжительности. На период такого отпуска за работником сохраняется его место работы”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, работодатель не имеет права отказать в оформлении декрета мужу, бабушке или дедушке.
Что для этого нужно:
Можно ли брать отпуск по очереди:
На кого оформить выплаты на ребенка:
Как можно оформить помощь:
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