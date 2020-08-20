В Минюсте объяснили, как дедушке или бабушке оформить декрет на внуков

В декретный отпуск по уходу за ребенком может идти не только мама, но и папа, дедушка или бабушка. Для этого нужно предоставить работодателю пакет документов.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста в FACEBOOK.

“За свой счет предприятие может предоставить частично оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы большей продолжительности. На период такого отпуска за работником сохраняется его место работы”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, работодатель не имеет права отказать в оформлении декрета мужу, бабушке или дедушке.

Что для этого нужно:

подать работодателю заявление на отпуск и копию свидетельства о рождении ребенка;

если в декрет идет папа, работодатель дополнительно может попросить справку с места работы мамы о том, что она не ушла в отпуск и не получает пособие.

Можно ли брать отпуск по очереди:

мама может прекратить свой отпуск и выйти на работу, а оставшееся время может использовать папа;

для оформления отпуска папе понадобится заявление, копия свидетельства о рождении ребенка и справка о том, что мама малыша вернулась на работу.

На кого оформить выплаты на ребенка:

родители новорожденных имеют право на пособие при рождении ребенка в размере 41 280 грн. Оформлять выплаты рекомендовано на того из родителей, кто уходит в декрет;

государство в течение трех лет платит единый взнос за получателя такой помощи. Таким образом, период отпуска засчитывается маме или папе в страховой стаж;

если часть отпуска планирует использовать второй из родителей, нужно переоформить выплаты на него, чтобы не потерять страховой стаж.

Как можно оформить помощь:

с помощью сервиса еМалятко в одном из 206 учреждений;

онлайн-на портале Дия;

лично в управлении соцзащиты населения.

Справка Finance.ua:

В Украине хотят разрешить брать трехлетний перерыв в работе по уходу за ребенком мужчинам, кроме того, в законе может появиться новый вид отпуска – “при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней”. Его также сможет оформлять как отец, так и мать.

Согласно проекту госбюджета на 2020 год, при рождении ребенка власть будет выплачивать семьям 41 280 грн.

Часть суммы, а именно 10 320 грн родители смогут получить сразу, а остальное будет выплачиваться по 860 грн каждый месяц в течение 3 лет.

Кроме указанной суммы, семья получит “Пакет малыша” на сумму 5 тыс. грн.

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