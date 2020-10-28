В Минсоцполитики сообщили, когда в Украине могут ввести обязательные пенсионные накопления

До конца 2020 года Верховная Рада может принять законопроект, который введет обязательные пенсионные накопления.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Укринформ.
О размере пенсии. Сегодня у нас падает коэффициент замещения – сейчас он 29%, когда-то был 57%, а в дальнейшем будет менее 20%. То есть человек в будущем, имея зарплату 10 000 гривен, получит солидарную пенсию не более 2000 гривен.
Она считает, что у людей должны быть стимулы, чтобы показывать всю свою зарплату.
“Если мы посмотрим на опыт других стран, то они создавали стимулы, при которых выгодно показывать всю свою заработную плату – это пенсионные накопления и медицинское страхование”, – отметила Лазебная.
По ее словам, необходимо до конца этого года принять законопроект, который введет обязательные пенсионные накопления, чтобы в следующем году можно было подготовиться технически, а с 1 января 2022 года начать взносы.
“Для этого правила работы должны быть одинаковы для добровольного и обязательного накопления, нужно стимулировать конкуренцию, не должно быть монополий. Тогда человек делает сознательный выбор, понимает, что пенсионные накопления – его собственность, которой он управляет, привыкает пользоваться накопительными фондами по единым правилам, развиваются добровольные накопления, человек заинтересован в «белой» зарплате, что увеличивает поступления в солидарную систему», – отметила министр.
Ранее министр соцполитики заявляла, что накопительная пенсионная система в 2021 году вряд ли запустится.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает введение накопительного уровня пенсионной системы к 2021 году. По его мнению, накопительная система – это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса – сохранить адекватную нагрузку.
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