Фонд гарантирования дал разъяснения относительно повышения гарантированной суммы возмещения вкладов

Фонд гарантирования вкладов работает над вопросом повышения гарантированной суммы возмещения вкладов. Решение о повышении гарантированной суммы законом предоставлено Административному совету Фонда, этот процесс зависит исключительно от экономических и финансовых факторов, а не от решений судов любого уровня.

Об этом говорится в сообщении на странице ФГВФЛ.

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О необходимости очередного повышения гарантированной суммы говорится на протяжении последних 2 лет. Кроме того, повышение гарантированной суммы заложено в Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года, которую еще в январе 2020 г. подписали Фонд гарантирования вкладов и все финансовые регуляторы.

Как в странах Евросоюза. Гарантированная сумма в странах ЕС на сегодня составляет 100 000 евро. Двигаясь по европейским стандартам, Фонд гарантирования вкладов ставит перед собой задачу поэтапно достичь этого показателя.

Кроме того, согласно мировым тенденциям государственные гарантии должны распространяться на 90% по количеству вкладов и на 60% по сумме вкладов в банковской системе. Если первый показатель в Украине составляет 98,1%, то второй – только 40%, поэтому Фонд ставит перед собой задачу на первом этапе повысить гарантии до 600 000 грн, что позволит достичь покрытия 65% от суммы вкладов.

Ключевым условием повышения гарантированной суммы является финансовая состоятельность Фонда гарантирования вкладов. Для этого необходимо реструктуризировать долг Фонда перед государством.

Напомним, в 2014-16 гг. для проведения гарантированных выплат вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вкладов обратился за займом к НБУ и Министерству финансов. Ему было предоставлено 80 млрд грн под рыночные 10-14% годовых.

На сегодняшний день Фонд гарантирования вкладов полностью погасил долг перед НБУ на сумму 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн – уплаченные проценты, рассчитался с Министерством финансов на 15,7 млрд грн, из которых около 6,2 млрд грн – уплаченные проценты, а также досрочно вернул Минфину 2 млрд грн. При этом, остаток долговых обязательств сейчас превышает 113 млрд грн, из которых 65,7 млрд грн – начисленные проценты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен. Об этом было сказано в стратегии действий Министерства финансов до 2023 года.

ФГВФЛ также сообщал, как возмещаются вклады в иностранной валюте.

В МВФ предлагали поднять гарантии по вкладам всего до 300 тыс. грн

Справка Finance.ua:

С момента создания Фонда гарантирования вкладов гарантированная сумма была повышена в 400 раз – с 500 грн в 1998 г. до нынешних 200 000 грн. Решение о повышении принималось 11 раз.

В Фонде гарантирования вкладов рассказали, с кем банки рассчитываются вне очереди.

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