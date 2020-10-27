В Нацбанке рассказали, как упала гривна с начала года

В октябре девальвационное давление на гривну составило 6%, а с начала года нацвалюта ослабла на 20%.

Об этом говорится в инфляционном отчете за октябрь Национального банка Украины.

Причиной девальвации гривны по сравнению с концом второго квартала НБУ определяет рост спроса на иностранную валюту. Наибольшие чистые покупатели иностранной валюты — импортеры бытовых товаров, автотрейдеры, нерезиденты на рынке ОВГЗ и прямые иностранные инвесторы с целью репатриации дивидендов. Кроме того, стали чаще покупать валюту на условиях форвард.

В Нацбанке отметили, что ослабление в течение III квартала курса гривны к доллару, в противовес укреплению большинства валют стран — ОТП Украины, привело к обесцениванию НЭОК и РЕОК нацвалюты.

В отчете сообщается, что в этот период НБУ осуществлял интервенции как по покупке иностранной валюты, так и по ее продаже. Однако последние по результатам квартала оказались незначительно больше. Зато с начала года сохранялась чистая покупка иностранной валюты около 1 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

Одним из главных факторов ослабления гривны осенью была активизация спроса импортеров на валюту, однако на наличном рынке давления нет – население больше продает валюты, чем покупает.

В ноябре стоимость американской валюты в Украине будет колебаться в пределах 28,5-28,8 грн/$. Так, валюта может прибавить в цене около 20-30 копеек.

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