Украинцев в ноябре ждет новый курс доллара: аналитик назвал цену

В ноябре стоимость американской валюты в Украине будет колебаться в пределах 28,5-28,8 грн/$. Так, валюта может прибавить в цене около 20-30 копеек.

Одной из основных причин, отмечает аналитик Егор Комов, является новая волна пандемии коронавируса.

Кроме того, ухудшить ситуацию может задержка голосования за бюджет на 2021 год. “В ближайшее время, по моим оценкам, курс доллара постепенно будет приближаться к новому диапазону, с нижней отметкой в 28,5 грн/$. С одной стороны, на это повлияют сезонные факторы, рост спроса на валюту, с другой стороны – необходимость обслуживать внешние долги, а также ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса”, – говорит Комов.

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Напомним, что МВФ улучшил прогноз для Украины по валютному курсу и темпам снижения ВВП. На 2025 год аналитики МВФ ожидают курс гривны к доллару США на отметке в 28,10 (предыдущий прогноз – 28,70). Падение ВВП Украины ожидается на 7,2% (предыдущий прогноз – 8,2%).

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз – 30,0 грн/$);

2021 год – 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,9 грн/$);

2022 год – 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,6 грн/$);

2023 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$);

2024 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$);

2025 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$).

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, курс доллара до конца года в Украине сильно не изменится, однако возможны определенные колебания. По его словам, сейчас есть определенный девальвационный тренд, однако он может быстро смениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов.

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