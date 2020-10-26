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Нацбанк назвал причину ослабления гривны осенью

Нацбанк назвал причину ослабления гривны осенью

Одним из главных факторов ослабления гривны осенью была активизация спроса импортеров на валюту, однако на наличном рынке давления нет – население больше продает валюты, чем покупает.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в FACEBOOK по итогам встречи с руководителями украинских предприятий.

“Активизация спроса импортеров на валюту осенью была одним из главных факторов ослабления гривны. Давления на наличном рынке нет – население больше продает, чем покупает валюты. Курс и в дальнейшем будет плавающим и будет зависеть от баланса спроса-предложения”, – говорится в сообщении.

Для уменьшения курсовых рисков бизнесу в Нацбанке посоветовали активнее использовать такой инструмент хеджирования, как валютный форвард.

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По материалам УКРИНФОРМ
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