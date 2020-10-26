Нацбанк назвал причину ослабления гривны осенью

Одним из главных факторов ослабления гривны осенью была активизация спроса импортеров на валюту, однако на наличном рынке давления нет – население больше продает валюты, чем покупает.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в FACEBOOK по итогам встречи с руководителями украинских предприятий.

“Активизация спроса импортеров на валюту осенью была одним из главных факторов ослабления гривны. Давления на наличном рынке нет – население больше продает, чем покупает валюты. Курс и в дальнейшем будет плавающим и будет зависеть от баланса спроса-предложения”, – говорится в сообщении.

Для уменьшения курсовых рисков бизнесу в Нацбанке посоветовали активнее использовать такой инструмент хеджирования, как валютный форвард.

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