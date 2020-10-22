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Украинцам разъяснили, засчитывают ли годы в вузе в трудовой стаж

Украинцам разъяснили, засчитывают ли годы в вузе в трудовой стаж

Подтвержденное документально обучение на очной форме до 1 января 2004 года (вне зависимости от уровня аккредитации учебного заведения) засчитывается в страховой стаж для получения пенсии.

Об этом пишет портал “Хвиля”, ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины.

В Законе “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” указано, что страховым стажем является период, во время которого человек относился к застрахованным и за который ежемесячно заплачены взносы в размере не менее минимального.

ПФУ вычисляет страховой стаж с начала 2004-го по данным из системы персонифицированного учета взносов, а за время до этого года на основании документов и согласно порядку, который действовал до вступления в силу указанного выше закона.

В пункте “д” ст. 56 Закона “О пенсионном обеспечении” указано, что в рабочий стаж засчитывают годы обучения в средних специальных учебных заведениях, училищах, вузах, на курсах по повышению квалификации и подготовке персонала, в докторантуре и аспирантуре.

Для подтверждения периода обучения необходимо обязательно предоставить дипломы, свидетельства, удостоверения, справки и прочие документы.

Как свидетельствует статистика Пенсионного Фонда, чаще всего пенсионеры в Украине получают пенсии от 1 501 до 2000 грн, поэтому Finance.ua решил спросить у читателей портала, рассчитывают ли они на государственную пенсию через 15 лет. Опрос показал, что полностью полагаться на пенсионные выплаты после выхода на пенсию готовы 33%.

Справка Finance.ua:

  • Согласно ежегодному глобальному опросу, Нидерланды и Дания укрепили свои позиции как страны с лучшими пенсионными системами в мире. Страны заняли две верхние позиции в Глобальном пенсионном индексе Mercer CFA Institute.
  • Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в Украине на данный момент на 13 миллионов официально работающих граждан приходится 11,3 миллиона пенсионеров.

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По материалам Хвыля
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