Рассчитывают ли украинцы на пенсию от государства (опрос Finance.ua)

Как свидетельствует статистика Пенсионного Фонда, чаще всего пенсионеры в Украине получают пенсии от 1 501 до 2000 грн, поэтому Finance.ua решил спросить у читателей портала, рассчитывают ли они на государственную пенсию через 15 лет.
Опрос показал, что полностью полагаться на пенсионные выплаты после выхода на пенсию готовы 33%.
Интересно, что такое же количество респондентов выбрали вариант “бесспорно, нет”. То есть при опросе мы выявили одинаковый процент тех, кто надеется получать от государства помощь в старости, и тех, кто на это даже не рассчитывает.
Еще 27% опрошенных пенсию расценивают лишь как частичную поддержку.
Кроме того, некоторые вообще отказываются стареть в Украине: 7% респондентов хотят провести старость за рубежом.
Напомним, сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система, то есть ныне работающие граждане содержат нынешних пенсионеров. В Минсоцполитики говорят, что это соотношение примерно 1:1 – один работающий содержит одного пенсионера.
По словам министра ведомства Марины Лазебной, каждый, кто официально работает, платит в среднем 1850 грн в Пенсионный фонд ежемесячно. То есть собственными средствами украинцы могут обеспечивать пенсию только на 1850 грн.
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